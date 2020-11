Умер еще один ахалгорский пациент из-за закрытия пункта пересечения

Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства 15 ноября сообщил, что житель Ахалгори Онисе Гатенашвили, который накануне был переведен из оккупированного Цхинвальского региона в остальную часть Грузии для лечения, скончался по дороге во время транспортировки в клинику.

По заявлению аппарата госминистра, из-за закрытия пунктов пересечения цхинвальскими властями с сентября 2019 года умерли уже 16 человек.

Пациентов, проживающих в оккупированном регионе, которые нуждаются в медицинской помощи, вместо отправки прямо в Тбилиси, сперва отправляют в Цхинвали, где впоследствии получают разрешение на отправку в Тбилиси. На доставку в Тбилиси из Ахалгорского района требуется около 50 минут, а транспортировка через Цхинвали, с учетом пересечения установленных цхинвальскими властями барьеров, занимает на несколько часов больше, чо стоило жизни нескольким пациентам.

В Аппарате государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства заявили, что Гатенашвили переправляли из Ахалгори в остальную часть Грузии при участии «Красного Креста». Однако, несмотря на то, что «центральные власти незамедлительно провели необходимые процедуры эвакуации после получения информации о подготовке медицинской эвакуации от Красного Креста, пациент находился в крайне тяжелом состоянии и скончался в машине скорой помощи».

Аппарат государственного министра также отметил, что вместе с другими соответствующими грузинскими ведомствами продолжает свои усилия по «облегчению тяжелого положения населения за пределами оккупационной линии, предоставлению им возможности свободного перемещения, чтобы у них не возникали препятствия в получении критически важной помощи».

«С этой целью мы призываем международные организации и партнеров усилить давление на оккупационный режим», — заявил Аппарат государственного министра.

