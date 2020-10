Тбилиси требует освобождения «незаконно» задержанного жителя Гали

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила 1 октября, что Тбилиси требует «без условий» освободить из заключения гражданина Грузии Ираклия Бебуа, который был «незаконно задержан» 30 сентября за сожжение в «абхазского флага» в Гальском районе оккупированной Абхазии.

По заявлению СГБ, об инциденте проинформированы Миссия наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС), сопредседатели Женевских переговоров и международные партнеры, также активирована «горячая линия».

Как сообщает СГБ, оккупационный режим по «горячей линии» подтвердил личность «незаконно задержанного» лица, по данным которого, задержанный находится в городе Гали, состояние его здоровья удовлетворительное, и его жизни ничего не угрожает.

Служба государственной безопасности Грузии полную ответственность за незаконные задержания людей на оккупированных территориях возлагает на Российскую Федерацию и заявляет, что «этот процесс, управляемый оккупационным режимом, значительно ухудшает среду безопасности вдоль линии оккупации, а также на оккупированных территориях, и осложняет повседневную жизнь местного населения».

Ираклий Бебуа сжег «абхазский флаг» 30 сентября, когда в оккупированном регионе праздновали «День Победы и Независимости». Его действия вызвали возмущение пользователей социальных сетей в Абхазии. Одни требовали его выдворения из региона, другие – убить его.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)