Аппарат госминистра Грузии по примирению откликнулся на смерть Джабиева в Цхинвали

Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства откликнулся на факт смерти молодого человека Инала Джабиева предположительно в результате избиения в следственном изоляторе в оккупированном Цхинвали, и заявляет, что выражает «глубокую обеспокоенность в связи с тяжелым гуманитарным положением в Цхинвальском регионе, включая посягательство на жизнь, в связи с грубым нарушением фундаментальных прав человека и тревожным развитием последних событий».

«28 августа, в результате именно таких преступных действий погиб молодой человек Инал Джабиев, что четко показывает, что в результате продолжающейся в течение многих лет оккупации и того, что за многие трагические инциденты, произошедшие за последние годы, режим не ответил до сих пор, все больше осложняется положение безопасности и правой статус местных жителей», — говорится в заявлении аппарата министра от 29 августа.

Согласно тому же заявлению, власти Грузии использует все имеющиеся в их распоряжении рычаги, чтобы население имело возможность жить безопасной и достойной жизнью.

Аппарат госминистра призывает «международных партнеров продолжать оказывать давление на оккупационный режим, чтобы положить конец нарушениям прав человека на оккупированных территориях».

28 августа после смерти Джабиева, арестованного за попытку покушения на «министра внутренних дел» оккупированного Цхинвали Игоря Наниева, последовали протесты жителей региона. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, было видно, что молодой человек предположительно подвергся пыткам.

В ответ на протест «президент» оккупированного региона Анатолий Бибилов отправил в отставку все правительство и пообещал наказать всех виновных.

