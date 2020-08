Новая перестановка – ЕНД выдвинуло своего мажоритарного кандидата в Исани

26 августа оппозиционное Единое национальное движение в качестве своего кандидата в мажоритарные депутаты в Исанском избирательном округе Тбилиси выдвинуло Хатию Деканоидзе, которая будет конкурировать с представленным в этом же округе от имени Объединенной оппозиции Георгием Вашадзе.

Это решение партии подверглось критике со стороны некоторых оппозиционных партий. Они подвергли критике Национальное движение за нарушение договоренности, достигнутой между оппозиционными партиями по мажоритарным кандидатам в столице.

В ответ в ЕНД пояснили, что первым соглашение нарушил Георгий Вашадзе, когда он заявил о поддержке лидера партии «Закон и правосудие» Такчо Чарквиани в Сабурталинском мажоритарном избирательном округе. Сама Тако Чарквиани заявляет, что она не участвовала в переговорах оппозиции в офисе Лейбористской партии и, следовательно, не нарушала соглашения.

Первая трещина появилась, когда Георгий Вашадзе и Тако Чарквиани вышли из оппозиционного объединения «Сила в единстве» и объявили о своем участии в выборах отдельным единым блоком. Оппозиционная коалиция была сформирована в преддверии президентских выборов 2018 года с целью поддержки единого оппозиционного кандидата в президенты.

Выдвижению кандидата от Единого национального движения в Исани 24 августа предшествовало соглашение о взаимной защите голосов примерно 30 оппозиционных партий, включая Единое национальное движение и объединение Вашадзе-Чарквиани.

По словам Георгия Вашадзе, ЕНД «снова нарушило слово» и «нарушило договор», что «очень досадно».

Со своей стороны Хатия Деканоидзе не воспринимает оппозиционного кандидата как конкурента. «Я считаю режим Бидзины Иванишвили своим главным конкурентом», — заявила она журналистам.

Депутат Парламента от Европейской Грузии Серги Капанадзе назвал решение ЕНД «большой ошибкой» и сказал, что оно «отрицательно скажется как на ЕНД, так на и оппозиции в целом».

По словам лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, оппозиция уже выдвинула Георгия Вашадзе в качестве единого кандидата и «это решение не будет изменено, оно не будет пересматриваться».

Наряду с Деканоидзе в тбилисских мажоритарных округах баллотируются еще два члена Единого национального движения — Ника Мелиа и Леван Хабеишвили. Они представлены в качестве единых оппозиционных кандидатов в Глдани и Самгори.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)