26 кандидатов желают стать мэрами в пяти муниципалитетах

31 октября, параллельно с парламентскими выборами пройдут также и внеочередные выборы мэра в пяти муниципалитетах — Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси. По данным ЦИК, всего 26 кандидатов хотят баллотироваться в мэры пяти муниципалитетов.

Грузинская мечта, Национальное движение и Европейская Грузия выдвинули своих кандидатов в мэры во всех пяти муниципалитетах. Альянс патриотов также выдвинул своих кандидатов в трех муниципалитетах. В двух муниципалитетах за пост мэра будут бороться также представители Лейбористской партии и партии Лело.

Ниже представлен полный список кандидатов в мэры в муниципалитеты Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси.

Каспи

Георгий Хелашвили — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2;

— Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2; Нугзар Нониашвили — Единое национальное движение — №5;

— Единое национальное движение — №5; Илиа Китриашвили — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — №8;

— Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — №8; Отар Косашвили — Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии — № 10;

— Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии — № 10; Вахтанг Маисурадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41.

Они

Джони Гобеджишвили — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2;

— Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2; Нодари Бурдиладзе — Единое национальное движение — №5;

— Единое национальное движение — №5; Тамаз Метревели — Давид Тархан — Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — №8;

— Давид Тархан — Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — №8; Давид Чикваидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41.

Харагаули

Бесики Курашвили — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2;

— Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2; Торнике Авалишвили — Единое национальное движение — №5;

— Единое национальное движение — №5; Теймураз Пцкиаладзе — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — №8;

— Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — №8; Коба Лурсманашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

— Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41; Михеил Чипашвили — Лело — Мамука Хазарадзе — №56.

Терджола

Роланд Месхи — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2;

— Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2; Валерий Бочоришвили — Единое национальное движение — №5;

— Единое национальное движение — №5; Лаша Гогиашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

— Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41; Ника Меманишвили — Лело — Мамука Хазарадзе — №56;

Кутаиси

Амиран Дзоценидзе — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2;

— Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу — №2; Кахабер Чахунашвили — Давид Чичинадзе — Трибуна — ХДД — №4;

— Давид Чичинадзе — Трибуна — ХДД — №4; Григоли Шушания — Единое национальное движение — №5;

— Единое национальное движение — №5; Ираклий Киквадзе — Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии — №10;

— Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии — №10; Гага Гогричиани — Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулиая) — №21;

— Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулиая) — №21; Андро Лосаберидзе — Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели — № 27;

— Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели — № 27; Ирма Петриашвили — За социальную справедливость — №34;

— За социальную справедливость — №34; Иосеби Хахалеишвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41.

Внеочередные выборы мэров пяти муниципалитетов было обусловлено отставкой бывших мэров этих же муниципалитетов в разное время. 11 марта 2020 года подал в отставку мэр Каспи Манучар Меребашвили, 1 апреля за ним последовал мэр муниципалитета Терджола Бондо Сопромадзе, мэр муниципалитета Они Эмзар Сабанадзе подал в отставку 5 апреля, мэр Кутаиси Георгий Чигвария ушел в отставку 8 апреля, 13 июля ушел в отставку мэр Харагаули Николоз Топуридзе, а 16 июля подал в отставку мэр Батуми Лаша Комахидзе

