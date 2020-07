Мэр Батуми подал в отставку

Мэр Батуми Лаша Комахидзе подал в отставку. Несколько минут назад он заявил на пресс-конференции, что с его стороны это решение было «шагом в правильном направлении, с государственным подходом и с учетом интересов всех».

Бывший мэр уточнил, что под словом «всех» он имел в виду интересы города и горожан, а также те начатые проекты, «безболезненное» продолжение и завершение которых «так важно» для Батуми.

Лаша Комахидзе также пояснил, что при принятии решения он учитывал «командный» взгляд, но категорически исключил любые виды «давления» или «принуждения».

Он также назвал «абсолютной ложью» заявления о том, что если он отказался бы уйти в отставку, ему угрожали арестом.

Комахидзе также не подтвердил предположения о противостоянии с председателем Автономной Республики Аджария Торнике Рижвадзе и заявил, что это «слухи». «У нас и сейчас сохраняются нормальные, коллегиальные отношения», — пояснил Комахидзе.

Бывший мэр также не подтвердил, что Грузинская мечта отказалась включить его в партийный список к осенним парламентским выборам, заявив, что он получил «вполне приличные предложения», в том числе «от государства». Однако Комахидзе заявил, что на данном этапе у него нет ответа, какое направление выберет, и что он думает.

Вместе с Лашей Комахидзе в отставку ушел также вице-мэр Батуми Джаба Тугуши. Как заявил Комахидзе, Тугуши принял решение по собственной инициативе. «(Тугуши) объяснил свое решение тем, что год назад он начал эту ответственную деятельность вместе со мной», — сказал Комахидзе.

На посту первого вице-мэра Комахидзе назначил Арчила Чиковани, руководителя Аппарата правительства Автономной Республики Аджария. Соответственно, до следующих выборов в органы самоуправления обязанности мэра будет исполнять он.

«При отборе его (Чиковани) кандидатуры было учтено общее видение, так как это не позиция не принесена на блюдце. Это куча очень больших проблем и ответственных вопросов, за которые человек должен взять ответственность», — сказал Комахидзе.

Политическая часть отставки мэра

Сообщения об отставке Лаши Комахидзе распространились в СМИ несколько дней назад. Мэрия Батуми не подтверждала информацию. Сам Лаша Комахидзе говорил, что ответит на все вопросы на пресс-конференции, запланированной на 13 июля. Однако обещанная пресс-конференция не состоялась, и Мэрия Батуми только заявила, что Комахидзе находился в отпуске на неделю.

В качестве причины отставки Комахидзе СМИ со ссылкой на свои источники называли разногласия между Комахидзе и председателем правительства Автономной Республики Торнике Рижвадзе. Также было сказано, что Комахидзе потребовал включения его в партийный список к парламентским выборам 2020 года взамен на отставку.

Согласно законодательству, если Лаша Комахидзе покинул бы этот пост до 15 июля, осенью должны были бы состояться промежуточные выборы для избрания нового мэра. Было высказано предположение, что Комахидзе отложил уход в отставку на несколько дней, чтобы избежать этого.

Лаша Комахидзе был шестым избранным мэром, который ушел в отставку за последние несколько месяцев на основании собственного заявления до истечения срока его полномочий.

Лаша Комахидзе Лаша Комахидзе стал мэром Батуми после победы на выборах в местные органы власти 2017 года. Срок его полномочий истекал в 2021 году.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)