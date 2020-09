Кандидаты от Грузинской мечты и оппозиции на внеочередных выборах мэра

Параллельно с парламентскими выборами 31 октября состоятся внеочередные выборы мэров пяти муниципалитетов Грузии — Кутаиси, Терджола, Харагаули, Они и Каспи. Правящая партия Грузинская мечта уже выдвинула кандидатов в мэры всех пяти муниципалитетов. Своих избранников также представили несколько оппозиционных партий, но этот процесс еще не завершен.

В Кутаиси – от Грузинской мечты представлен Иосеб Хахалеишвили, первый заместитель губернатора Имерети; от Единого национального движения — член Кутаисского Сакребуло Григол Шушания; от Европейской Грузии — член Кутаисского Сакребуло Амиран Дзоценидзе; от Свободной Грузии — Гага Гогричиани.

В Терджола – от Грузинской мечты будет баллотироваться Лаша Гогиашвили, и.р. мэра Терджола; от Европейской Грузии — Роланд Месхи.

В Харагаули – от Грузинской мечты будет баллотироваться Коба Лурсманашвили, депутат Парламента от Грузинской мечты; от Национального движения — член Сакребуло Харагаули от Национального движения Торнике Авалишвили.

В Они — от Грузинской мечты и.о. мэра Они Давид Чикваидзе; от Национального движения — Нодар Бурдиладзе, депутат Ониского Сакребуло.

В Каспи – от Грузинской мечты — Вахтанг Маисурадзе, начальник Департамента финансов и логистики Службы государственного аудита; от Национального движения — Нугзар Нониашвили, председатель Каспской районной организации ЕНД; от Европейской Грузии» — Георгий Хелашвили.

Необходимость досрочных выборов мэров в пяти городах была вызвана досрочной Необходимость досрочных выборов мэров в пяти городах была вызвана досрочной отставкой мэров этих муниципалитетов. 11 марта подал в отставку мэр Каспи Манучар Меребашвили, 1 апреля — мэр муниципалитета Терджола Бондо Сопромадзе, 5 апреля — мэр муниципалитета Они Эмзар Сабанадзе, 8 апреля — мэр Кутаиси Георгий Чигвария, а 13 июля — мэр Харагаули Николоз Пруидзе.

В серию отставок мэров попал также и глава Батуми Лаша Комахидзе, который подал в отставку 16 июля; Однако, в отличие от вышеупомянутых 5 муниципалитетов, внеочередных выборов в главном городе Аджарии не будет. Жители Батуми должны будут избрать нового мэра на выборах в органы местного самоуправления 2021 года: согласно Избирательному кодексу Грузии, внеочередные выборы мэра проводятся в октябре, если мэр уйдет в отставку в период с 15 февраля по 15 июля, а если срок полномочий будет прекращен с 15 июля по 15 февраля, выборы состоятся в мае следующего года. При этом, согласно закону, поскольку 2021 год и без того является годом выборов в органы местного самоуправления, внеочередные выборы в Батуми уже проводиться не будут.

