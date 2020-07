Мэр Харагаульского муниципалитета уходит в отставку

Мэр Харагаултского муниципалитета Николоз Топуридзе уходит в отставку, но заявляет, что остается в команде Грузинской мечты и продолжает работу с ней.

Николоз Топуридзе не пояснил причин ухода. В Facebook он только написал, что решение было принято несколькими месяцами ранее и что на должности оставался только по просьбе губернатора и команды, с учетом ситуацию, возникшей в результате пандемии коронавируса.

«Нужны были совместные усилия, которые, я думаю, у нас получились в результате скоординированной работы», — сказал Топуридзе.

Николоз Топуридзе сегодня же обратиться с заявлением об отставке к Сакребуло (местное собрание) Харагаульского муниципалитета. Обязанности мэра будет исполнять заместитель Топуридзе Теймараз Чхеидзе.

Николоз Топуридзе стал мэром Харагаули после победы на выборах в местные органы самоуправления в 2017 году.

Это пятый случай отставки избранного мэра за последние несколько месяцев. В марте и апреле также на основании собственных заявлений в отставку ушли мэры муниципалитетов Каспи, Терджола, Они и Кутаиси.

Два дня назад в СМИ появилась информация об отставке мэра Батумского муниципалитета Лаши Комахидзе. Однако мэрия не подтвердила это. Сам Комахидзе говорил, что ответит на все вопросы на пресс-конференции, запланированной на 13 июля. Сегодня стало известно только то, что мэр Батуми ушел в отпуск на неделю.

За отставку мэров в последнее время откликнулась НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), по заявлению которой, «эта волна отставок» порождает вопросы и что это может быть результатом «нездорового процесса».

