В связи с законом об «иноагентах» фонд прекращает проект открытия бесплатной детской стоматологической клиники в Они

29 мая фонд «Феа Трииз» заявил, что в связи с принятием закона об «иностранных агентах» прекращает сотрудничество с Мэрией муниципалитета Они по открытию в Они бесплатной детской стоматологической клиники, который начался в 2023 году. За этой информацией последовало общественное возмущение, и произошедшее было расценено как вредное воздействие закона об иноагентах на иностранную помощь и многочисленные проекты международных партнеров Грузии.

«Указанный закон представляет собой серьезный вызов для нашей организации, поскольку мы обязаны зарегистрироваться в качестве проводника иностранных интересов. С момента своего создания наша организация реализует социальные и образовательные проекты, направленные на интересы населения Рача. Соответственно, мы не считаем, что наша организация должна быть в реестре проводников иностранных интересов», – говорится в письме организации, направленном в мэрию Онского муниципалитета.

В фонде отмечают, что по новому закону его ждут штрафы и финансовые трудности. «Исходя из этой ситуации, у нас больше нет пространства для сотрудничества с государственными структурами». По заявлению организации, она не может брать на себя дополнительные финансовые обязательства и инвестировать в новые социальные проекты, «при этом наши текущие проекты также находятся под угрозой из-за недавно принятого закона».

Мэрия муниципалитета Они отреагировала на письмо фонда и отметила, что «заявление является абсолютно спекулятивным и содержит неверную информацию». «А то, что фонд отказался выполнить единственное обязательство, которое было инициировано им самим и заключалось лишь в предоставлении профессиональных услуг, является ничем иным, как политически мотивированным решением». Мэрия пообещала, что проект будет полностью профинансирован мэрией муниципалитета Они.

Между тем, 30 мая премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил партию «Лело» и одного из ее лидеров Бадри Джапаридзе в принятии такого решения фонда и назвал его «позорным». По его словам, этот фонд не является независимой неправительственной организацией, а председателем его Наблюдательного совета является Бадри Джапаридзе.

Сам фонд опроверг эту информацию, которую распространила правительственная телекомпания «Имеди», и опубликовал на своем сайте список членов Наблюдательного совета, в котором Бадри Джапаридзе не обнаружен.

Бадри Джапаридзе написал в соцсети, что управлял фондом много лет назад, а после того, как ушел в политику, разорвал деловые отношения с фондом. «Это результат российского закона, который наносит вред гражданам нашей страны. Хочу с уверенностью сказать, что с выборами 26 октября этот российский режим и этот закон обязательно изменятся. Финансирование и развитие всех тех проектов, которые служат благополучию наших сограждан, обязательно будут продолжены», – написал Джапаридзе.

