Оппозиционные партии объявляют о создании «Европейской платформы национального сопротивления»

Несколько оппозиционных партий заявили, что отложить в сторону разногласия и работать вместе с президентом Саломе Зурабишвили, чтобы отстранить «Грузинскую мечту» от власти на выборах в октябре 2024 года. Этому заявлению предшествовало принятие законопроекта об «иностранных агентах» Парламентом Грузии в окончательном чтении, проигнорировав сильное противодействие Запада.

Инициативу впервые озвучил лидер партии «Лело за Грузию» Мамука Хазарадзе. По его словам, «исходя из этой ситуации, сегодня, как никогда, нам необходима широкая общественная консолидация и спокойно, с крепкими нервами, продолжить протест и согласовать стратегию действий». Он также заявил, что необходимо «срочно начать скоординированные консультации с участием общества, молодежи и партий, которые так долго протестовали против этого процесса». Хазарадзе отметил, что все усилия «должны быть направлены на поражение российского правительства (Грузинской мечты) на выборах».

Хазарадзе заявил, что «объединенными силами должна быть создана европейская платформа национального сопротивления, и в этом процессе мы считаем наиболее важным тесную координацию с президентом Саломе Зурабишвили».

Лидер «Единого национального движения» Леван Хабеишвили поддержал инициативу «Лело» и заявил, что больше не должно быть разделительных линий между прогрузинскими, проевропейскими и прозападными партиями. Он подтвердил, что Национальное движение готово к диалогу и любым компромиссам.

«Стратегия Агмашенебели» опубликовала заявление, в котором подтвердила готовность к объединению ради Грузии и ее европейского будущего.

