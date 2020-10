Заключение Венецианской комиссии по судебной реформе

Венецианская комиссия 9 октября опубликовала свое заключение о поправках к Органическому закону «Об общих судах», недавно утвержденных Парламентом Грузии.

Парламент Грузии утвердил пакет поправок к Закону «Об общих судах» до обнародования заключения Венецианской комиссии, 30 сентября, несмотря на то, что он сам обратился к комиссии за заключением 22 сентября.

В заключении говорится, что «ситуация в Грузии необычна и требует очень высокого уровня прозрачности», поскольку Высший совет юстиции не смог укрепить доверие к судебной системе Грузии.

По мнению комиссии, определенные изменения, внесенные в Органический закон «Об общих судах» были внесены «в правильном направлении». В частности, Венецианская комиссия приветствовала решение об отмене тайного голосования в процессе отбора судей, проведении публичных собеседований с кандидатами в целях повышения прозрачности и об обязанности обоснования решений, принятых в отношении кандидатов.

В документе говорится, что раскрытие личности членов Совета юстиции и принятых ими решений в процессе голосования повысит прозрачность процесса отбора судей Верховного суда. По мнению Венецианской комиссии, в результате общественное доверие к Высшему совету юстиции как к органу возрастет, а принятие политических решений будет ограничено.

Комиссия выразила обеспокоенность в связи с недостаточным механизмом рассмотрения жалоб. В документе также отмечается, что, хотя Квалификационная палата Верховного суда имеет право отменить первоначальное решение Совета юстиции, у нее нет возможности обжаловать его принятое заново решение.

По мнению Комиссии, отсутствие механизма повторного обжалования позволяет тому же составу Совета юстиции сохранить первоначальное решение, даже в том случае, если оно было предвзятым или ошибочным. Таким образом, Комиссия рекомендует предоставить Квалификационной палате право обжаловать повторное решение Совета юстиции.

Кроме того, для обеспечения справедливого и равного отношения ко всем кандидатам комиссия также рекомендует проводить стандартизированные собеседования.

Венецианская комиссия также рекомендует изменить критерии оценки кандидатов в судьи, во время чего внимание должно быть сосредоточено на их возрасте, опыте, мнениях, независимости и разнообразии.

Комиссия также указала на необходимость в механизме выхода из возникшей тупиковой ситуации при отборе кандидатов в судьи, задействование которого станет необходимым, если кандидат наберет достаточно голосов для выдвижения во втором туре, но требуемое количество члено совета (2/3) больше не поддержит его.

