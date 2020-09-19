Зимняя сессия ПАСЕ, 27-31 января, фото: coe.int
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Содокладчики ПАСЕ по судебной реформе в Грузии

19/09/2020 - 14:17
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Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Титус Корлэцян и Клод Керн 18 сентября выступили с заявлением, в котором призвали власти Грузии запросить мнение Венецианской комиссии по поправкам к Закону «Об общих судах», инициированным«Грузинской мечтой.

«Мы приветствуем желание властей внести поправки в Закон «Об общих судах» и подчеркиваем важность выполнения рекомендаций Венецианской комиссии в полной мере, что обеспечит укрепление доверия общества к процессу отбора судей Верховного суда и, в конечном итоге, к независимости и беспристрастности этой важной институции», — говорится в заявлении содокладчиков.

«В наших предыдущих заявлениях мы неоднократно обращались к властям Грузии с рекомендацией изменить правовую базу для отбора судей Верховного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, чтобы устранить недостатки, которые возникли в ходе последнего процесса отбора», — заявили они.

Законопроект, который был представлен законодателями правящей партии в начале сентября, касается обязательств Высшего совета юстиции по обоснованию решений, принятых по кандидатам в члены Верховного суда, и возможности кандидатов обжаловать это решение.

Грузинские НПО и Аппарат народного защитника подвергли критике этот проект поправок, назвав их «фрагментарным».

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19/09/2020 - 14:17
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