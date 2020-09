НПО: Поправки к Закону «Об общих судах» являются «фрагментарными»

Коалиция за независимое и прозрачное правосудие, которая объединяет 40 местных НПО, заявляет, что изменения к органическому Закону «Об общих судах», которые были разработаны правящей партией, не отвечают тем вызовам проблемам, которые существуют в процессе отбора судей Верховного суда и в судебной системе, в целом.

Согласно опубликованному 9 сентября заявлению коалиции, пакет поправок касается обязанности Высшего совета юстиции обосновывать решения, принятые по кандидатам в судьи Верховного суда, и возможности кандидатов обжаловать это решение.

Коалиция считает, что предлагаемые поправки не изменят нынешней ситуации в судебной системе Грузии. «Невозможно улучшить процесс отбора судей без реформирования самого Высшего совета юстиции», — говорится в заявлении.

Коалиция также заявляет, что представленный законопроект не окажет существенного влияния на фундаментальные проблемы в процессе отбора судей Верховного суда, которые попрали в многие доклады местных и международных организаций. По словам представителей коалиции, усовершенствование процедуры отбора судей Верховного суда должно охватить как этап отбора кандидатов Высшим советом юстиции, а также этап голосования по кандидатам в Парламенте Грузии.

Коалиция напоминает о процессе отбора судей Верховного суда в 2019 году, в ходе которого «Коалиция, а также международные организации представили в Парламент свои соображения и рекомендации, которые устанавливали гарантии существования подхода, основанного на заслугах, а также прозрачное и беспристрастное проведение процесса». Согласно заявлению, тогда Парламент не учел большинство рекомендаций, и «соответственно, прошедший процесс выявил ряд проблем, которые, в конечном итоге, отразились на качестве самого процесса».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)