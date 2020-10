ЕС критикует принятие Грузией закона о судебной реформе без заключения Венецианской комиссии

Главный пресс-спикер ЕС по вопросам внешних отношений и политике безопасности ЕС Питер Стано в заявлении от 5 октября выразил «сожаление» в связи с тем, что Парламент Грузии внес поправки в Закон «Об общих судах», который касается отбора судей Верховного суда страны, до получения по ним заключения Венецианской комиссии.

«К сожалению, Парламент не дождался, когда Венецианская комиссия опубликует неотложное заключение по этому закону, которое он запросил», — заявил он.

«Это упущенная возможность укрепить доверие общественности к этому процессу», — сказал Стано, добавив, что «ЕС и другие ключевые наблюдатели неоднократно выражали озабоченность по поводу недостатков в этом процессе отбора».

Поправки, принятые Парламентом 30 сентября, устанавливают новые правила отбора Высшим советом юстиции кандидатов в члены Верховного суда Грузии, которые в конечном итоге должны быть одобрены самим Парламентом. Парламентское большинство Грузинской мечты не дождалось заключения Венецианской комиссии и приняло закон несмотря на то, что неделю назад оно само запросило мнение комиссии после того, как к этому призвали содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«ЕС оценит законодательство и его последствия в свете ожидаемого заключения Венецианской комиссии и ждет, что Грузия дополнительно рассмотрит правила процесса отбора в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», — заявил пресс-спикер ЕС.

«Соблюдение высших стандартов этики и беспристрастности в судебной системе имеет решающее значение для доверия граждан и международных партнеров к Грузии, а также для развития партнерства между ЕС и Грузией», — говорится в заявлении.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)