Открытие зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Фото: ©Council of Europe/ Ellen Wuibaux
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Парламент Грузии запросил заключение Венецианской комиссии по судебной реформе

22/09/2020 - 14:31
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Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Титус Корлэцян и Клод Керн 21 сентября приветствовали решение Парламента Грузии запросить заключение Венецианской комиссии о поправках к Закону «Об общих судах», которые были инициированы правящей Грузинской мечтой.

За несколько дней до принятия Парламентом Грузии этого решения содокладчики ПАСЕ призвали власти Грузии запросить заключение Венецианской комиссии по поправкам в Закон «Об общих судах».

«Это положительный ответ на наш призыв, и мы с нетерпением ждем заключения Венецианской комиссии… Для того, чтобы судьи пользовались доверием общества, они должны назначаться в соответствии с международными стандартами», — заявили содокладчики.

Грузинские неправительственные организации и Аппарат народного защитника Грузии назвали инициированный депутатами Грузинской мечты проект поправок «фрагментарным». По их оценке, проект поправок не решает фундаментальных вопросов, стоящих перед судебной системой.

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22/09/2020 - 14:31
3 1 minute read

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