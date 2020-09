Омбудсмен негативно оценивает проект поправок к правилам отбора кандидатов в члены ВС

Народный защитник Грузии негативно оценивает инициированный в Парламенте депутатами правящей партии законопроект, который предусматривает внесение изменений в правила отбора кандидатов в судьи Верховного суда. По мнению омбудсмена, «законопроект не отвечает системным проблемам, которые имеют место в процессе отбора судей Верховного суда, а является лишь номинальной попыткой их решения».

В заявлении от 14 сентября омбудсмен отметил, что предложенные поправки лишь частично касаются некоторых аспектов процесса отбора судей Верховного суда, в то время как основные рекомендации Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ все еще не были приняты во внимание.

По мнению народного защитника, «поправка оставляет в силе существующее правило тайного принятия решений об отборе судей Высшим советом юстиции, что создает серьезную проблему с точки зрения прозрачности и доверия к процессу отбора».

Народный защитник пояснил, что предлагаемые поправки не обязывают Высший совет юстиции мотивировать свое решение, а требуют «обоснования со стороны секретаря совета». Изменения по-прежнему не требуют от совета обоснований, почему он выделил того или иного кандидата среди других. А это, по словам народного защитника, предусматривает только процедурное описание и представление характеристики кандидата, и эта информация и без того была публичной для общества до этого.

Народный защитник отметил, что вторым новшеством законопроекта является введение специального механизма обжалования решения Высшего совета юстиции при отборе сущей Верховного суда. Однако, по заявлению омбудсмена, согласно законопроекту, повторный отказ в выдвижении в представлении кандидата Парламенту для назначения на должность судьи Верховного судьи не подлежит обжалованию. Таким образом, по мнению народного защитника, проект поправок не предусматривает эффективного механизма исполнения.

При этом, по словам омбудсмена, не следует забывать, что решение, принятое в процессе отбора судей Верховного суда, может быть обжаловано в Квалификационной палате Верховного суда, членами которой являются те же судьи, которые были избраны Парламентом в декабре «по действующей процедуре, содержащей недостатки».

