Парламент принял поправки в Закон об общих судах в третьем чтении

Парламент Грузии 30 сентября принял в последнем, третьем чтении поправки в Закон «Об общих судах», которые меняют оспариваемый порядок отбора судей Верховного суда. Поправки устанавливают новые правила отбора кандидатов Высшим советом юстиции, которые в итоге должны быть одобрены Парламентом.

Решение было принято на последнем пленарном заседании Парламента девятого созыва 83 голосами против ни одного. Оппозиция в голосовании не участвовала.

Новые поправки включают обязанность Высшего совета юстиции обосновывать решения, принятые в отношении кандидатов члены Верховного суда, и возможность для кандидатов обжаловать это решение.

Правящая партия провела консультации с международными партнерами по поводу последних изменений и запросила заключение Венецианской комиссии 21 сентября после того, как к ней обратились содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по этому поводу. Однако Парламент не стал ждать заключения и принял изменения. В законопроект, инициированный депутатами Грузинской мечты Ираклием Кобахидзе, Рати Ионатамишвили и Гурамом Мачарашвили, были внесены некоторые изменения.

Обоснованные решения

Согласно новому закону, после публичных слушаний кандидатов в судьи, члены Высшего совета юстиции должны оценить кандидатов баллами и письменно обосновать каждый балл и каждую характеристику критерия добросовестности. В вышеупомянутых оценках и обоснованиях должны быть указаны имя, фамилия и подпись соответствующего члена совета.

Кандидат будет выдвинут на голосование только в том случае, если общее количество баллов, набранных им при оценке компетентности, составит не менее 70% от максимального количества баллов, и не менее десяти членов совета посчитают, что он соответствует критериям добросовестности. Члены совета должны указать свое имя, фамилию и поставить подпись в бюллетенях для голосования, а затем — предоставить письменное обоснование голосования за каждого кандидата секретарю Высшего совета юстиции Грузии.

Во время окончательного голосования каждый кандидат должен получить поддержку не менее двух третей членов совета. В случае, если член совета поменяет свое решение и передумает поддерживать кандидата, которого он поддерживал в ходе предыдущего голосования, он должен обосновать это в письменной форме после заседания совета.

Решение совета о кандидатах на должность судьи Верховного суда Грузии, представленных Парламенту Грузии, и обоснования членов совета, без указания личности членов совета, с указанием их условиях идентификационных знаков, публикуются на веб-сайте Высшего совета юстиции Грузии. Кроме того, член совета будет иметь возможность представить свое мнение после каждого этапа, которое затем будет отправлено в Парламент.

Процедуры обжалования

Изменения также включают процедуры обжалования результатов каждого этапа отбора судей. В частности, у кандидатов будет возможность обжаловать результаты в Квалификационной палате Верховного суда. Последний рассмотрит жалобу в течение 2 недель и вынесет решение в ходе устного слушания.

В случае, если Квалификационная палата отменит решение, оно будет возвращено в Высший совет юстиции для повторного рассмотрения, но в том случае, если палата посчитает, что решение повлияло на окончательный результат. В таком случае совет, принимая во внимание решение Квалификационной палаты, принимает новое решение, которое не подлежит обжалованию.

Реформа Верховного Суда

Процедуры отбора судей Верховного суда были утверждены парламентским большинством 1 мая 2019 года в обход рекомендаций местных и международных организаций. В результате Парламентом были избраны 14 новых судей Верховного суда на бессрочный срок.

