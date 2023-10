За ограничением визита к Саакашвили последовали разногласия между оппозиционными депутатами и спикером Парламента

30 октября на заседании бюро Парламента рассматривался вопрос об ограничениях на визиты к находящемуся в заключении экс-президенту Михаилу Саакашвили, что перешло в разногласия между с одной стороны, оппозиционными депутатами Тиной Бокучава и Иаго Хвичия, а с другой – председателя Парламента Шалвой Папуашвили.

Председатель фракции «Национального движения» Тина Бокучава заявила главе законодательного органа: «ваше решение единолично запретить всем депутатам визит к президенту Саакашвили, который является политзаключенным режима Иванишвили, совершенно неоправданно и незаконно. Мы неоднократно обращались к вам, в том числе, от имени всех оппозиционных депутатов, и это требование не только «Национального движения». Президент Саакашвили является главным политическим оппонентом Иванишвили, и личная коммуникация с ним важна для членов Парламента. У вас нет никаких правовых оснований. Понятно, что вы беспрекословно выполняете желания Иванишвили, но ни один из председателей Парламента, в том числе в условиях правления «мечты», не принимал столь незаконных и драконовских решений, как вы. Пожалуйста, объясните, как подтверждаете рабскую покорность Иванишвили, тем что отказываете членам Парламента в возможности посетить президента Саакашвили?».

Депутат партии «Гирчи» Иаго Хвичия отметил, что появление Михаила Саакашвили в суде заставило его подумать, что Михаил Саакашвили стал политически активным. По его словам, поэтому депутатам должна быть предоставлена ​​возможность вести с ним дискуссии. «Это ваше ограничение является препятствием для деятельности депутата и политического процесса. Михаил Саакашвили – реальный лидер и единоличный правитель «Национального движения». Если мы хотим иметь нормальную предвыборную среду, политическая дискуссия с этим человеком и выслушивание его позиции важны для здорового политического процесса», – сказал Иаго Хвичия.

В ответ депутатам председатель Парламента Шалва Папуашвили пояснил, что право на посещение заключенного – это «возможность ознакомиться с условиями содержания заключенного, хотя фактически эта возможность использовалась для свиданий». Он также отметил, что возможность встречи с заключенным регулируется законодательством и что доброй волей председателя Парламента злоупотребляют.

Говоря о политической деятельности экс-президента, председатель Парламента заявил, что он не является гражданином Грузии и поэтому «не имеет права быть членом политической партии – тем более руководителем». «Когда главой партии является гражданин иностранного государства, конечно, в этом случае он, вероятно, несет интересы иностранного государства», – сказал Папуашвили.

«Посещение пенитенциарного учреждения без специального разрешения – это полномочия председателя Парламента, и если он сочтет необходимым, то может передать это право депутату. В то время, когда стоял вопрос о здоровье Михаила Саакашвили, эти разрешения выдавались. Однако мы увидели, что это поставило заключенного в еще худшее положение и использовалось для видимости свидания, а не для ознакомления с его условиями», – сказал глава Парламента.

Отметив, что члены семьи Саакашвили, адвокаты, врачи имеют доступ к нему, Папуашвили отметил, что «нет необходимости проверять условия Михаила Саакашвили» и что Европейский суд по правам человека подтвердил, что Саакашвили находится в соответствующих условиях и получил необходимую медицинскую помощь. «Мы можем видеть результаты визуально», — добавил он.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)