«Грузинская мечта» и «Гирчи» договорились отменить гендерные квоты в партийном списке

Правящая партия «Грузинская мечта» и парламентская оппозиционная партия «Гирчи» достигли соглашения, в рамках которого правящая партия поддержит инициативу «Гирчи» об отмене гендерных квот в партийных списках. Согласно действующей редакции Избирательного кодекса, каждым четвертым кандидатом в партийном списке должна быть женщина.

Вместо этого «Гирчи» проголосует за приемлемого для «Грузинской мечты» кандидата при избрании председателя Центральной избирательной комиссии. Как заявил депутат от «Грузинской мечты» Бека Давитулиани, со стороны «Гирчи» есть согласие о том, что «при избрании председателя ЦИК будет ориентироваться на честность и профессионализм кандидата и вопрос не будет использоваться для личных политических тем». Парламент рассмотрит законопроект в ускоренном порядке.

«Женское движение» и народный защитник Грузии выступили с заявлениями, в которых осудили инициативу «Гирчи».

«Не было никаких предпосылок для отмены гендерных квот. Подобные инициативы — это борьба не только с женщинами-политиками, но и со всеми женщинами, живущими в этой стране», — говорится в заявлении Женского движения. «Мы, женщины-избирательницы, заявляем о бескомпромиссной борьбе с изгнанием женщин из Парламента с мотивом включения в избирательные списки большего количества мужчин-миллионеров, единственная цель которых – защитить собственные бизнес-интересы, а не защита интересов народа».

Народный защитник Грузии дал законопроекту отрицательную оценку. «Предлагаемыми законодательными изменениями мы игнорируем результаты многолетней борьбы женщин и ослабляем существующие механизмы для достижения равенства».

Вице-спикер парламента, председатель Постоянного парламентского совета по гендерному равенству Нино Цилосани опубликовала заявление от имени женщин-депутатов парламентского большинства, согласно которому, «очевидно, что обязательные квоты являются временной мерой расширение политических прав и возможностей женщин, и это не единственным путем. Это форма позитивной дискриминации, которая в какой-то степени уже достигла своей главной задачи – число женщин, вовлеченных в политику, увеличилось, а женские вопросы стали актуальной частью повестки дня».

По словам Цилосани, «наша политическая команда остается верной принципам, которые мы поддерживали в этот период, и мы будем использовать любую возможность для расширения прав и возможностей женщин, в том числе не путем заполнения формальных и обязательных отчетов, а за счет собственных инициатив и укрепления внутрипартийной демократии».

В феврале 2023 года Парламент Грузии продлил срок действия обязательных гендерных квот в пропорциональных партийных списках до 2032 года. Кроме того, было уточнено, что для проведения парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года и позднее, до 2028 года, в каждой четверке партийных списков должна быть хотя бы одна женщина (а не кандидат другого пола). В 2018 году Парламент отклонил законопроект о гендерных квотах. Позже, в 2020 году, Парламент принял поправки к выборам, которые ввели 25%-ные гендерные квоты, а это означает, что политические партии в пропорциональных партийных списках должны иметь как минимум каждого четвертого человека другого пола.

