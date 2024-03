Оппозиционный депутат подвергся физическому нападению

Оппозиционный депутат Парламента и один из лидеров партии «Гирчи» Иаго Хвичия подвергся физическому нападению в офисе партии.

По словам Иаго Хвичия, нападавший – предположительно является братом гражданина, который был посвящен в священники религиозной организацией «Библейская свобода», основанной партией «Гирчи», чтобы избежать обязательной военной службы. По распространенным сообщениям, предполагаемый нападавший протестовал против деятельности организации «Библейская свобода» и обвинял ее в «сатанинской» деятельности. «Я призвал его выйти на улицу, он посмотрел на меня и ударил меня по носу», – сказал Хвичия журналистам.

«Все это вызвано грязной пропагандой Грузинской мечты и Патриархии», – добавил он.

По словам Хвичия, он не сотрудничает с правоохранительными органами.

Будучи одним из сильных противников обязательной военной службы, партия «Гирчи» основала «Библейскую свободу» в 2017 году, чтобы воспользоваться законодательством того времени, согласно которому священники были освобождены от призыва на военную службу. «Библейская свобода» благословила тысячи молодых людей, позволив им избежать призыва в армию. В сентябре 2023 года Парламент принял новый Оборонный кодекс, согласно которому от военной службы освобождаются только священнослужители Грузинской Православной Церкви.

Материал будет обновляться…

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)