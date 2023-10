Парламент Грузии принял спорные поправки в закон «О вещании»

Парламент Грузии 19 октября в ускоренном порядке, в третьем чтении принял спорные поправки к закону «О вещании», которые еще больше расширяют полномочия Комиссии по коммуникациям. Изменения поддержали 79 депутатов.

По информации Парламента, изменение коснется правил обжалования решения органа саморегулирования относительно распространения программ и рекламы, содержащих язык ненависти и призывы к терроризму.

По той же информации, в результате изменения «появится возможность обжаловать в комиссию решения, принятые органом саморегулирования вещателя по поводу нарушения, связанного с запретом на распространение программ и рекламы, содержащих нецензурную лексику, язык ненависти и призывы к терроризму».

Комиссия также будет правомочна реагировать на призывы к терроризму и распространению языка ненависти, в случаях грубого нарушения прав человека, в пределах полномочий, предусмотренных законом, и налагать на нарушителя административную ответственность в соответствии с законом. Поправка также допускает возможность подачи жалобы в суд.

Распространение языка ненависти и призывов к терроризму в СМИ и без того было запрещено законом, но меры реагирования на нарушения могут быть приняты только через механизм саморегулирования. Правозащитные группы обеспокоены тем, что эти изменения могут быть использованы правительством как оружие против критически настроенных СМИ.

