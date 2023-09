«Селфи Мобайл» получила лицензию на внедрение 5G в Грузии

Национальная комиссия по коммуникациям Грузии сообщила 7 сентября, что компания «Селфи Мобайл» (ранее «Билайн») получила лицензии на использование частотных ресурсов, необходимых для внедрения 5G-интернета, сроком на 15 лет.

По данным комиссии, на аукционе, объявленном на внедрение мобильного интернета пятого поколения, «Селфи Мобайл» была объявлена победителем одного комбинированного и трех отдельных лотов, в которые вошли 700 МГц, 3400-3600 МГц, 2600 МГц и 1800 МГц. диапазоны частот. Стоимость за указанные лоты составила в сумме 4 497 045 лари, а для получения лицензии оператор уплатил в государственный бюджет 30% установленной суммы.

По условиям аукциона у «Селфи Мобайл» возникла обязанность допустить оператора мобильной виртуальной сети (MVNO) к собственной инфраструктуре, за что получила скидку 20% в рамках аукциона. За этим обязательством в адрес Комиссии по коммуникациям в июле последовала критика со стороны двух ведущих мобильных операторов Грузии – «Магтиком» и «Силкнет». Они утверждали, что подход комиссии не имел должного обоснования или исследований и, по всей видимости, был подвержен предвзятости. По их мнению, в отношении других аукционных частот комиссия нарушила предусмотренный законом принцип технологической нейтральности и подтолкнула оператора к приобретению частоты для построения качественной сети 5G с обязательством принудительного допуска MVNO.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)