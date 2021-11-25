Комиссия по коммуникациям оштрафовала «Мтавари архи» на 112 000 лари
25 ноября Национальная комиссия по коммуникациям Грузии (GNCC) оштрафовала за показ трех «политических рекламных роликов» телекомпанию «Мтавари архи» на 112 000 лари, что составляет 1% от его годового дохода компании.
По заявлению комиссии, речи идет о видеороликах, которые были размещены телеканалом в эфире 17-18 ноября, в одном из которых, параллельно показу фотографий сотрудников Пенитенциарного учреждения и судей, имевших соприкосновение с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили после его ареста, звучит слово «Убивает», а в конце ролика слышен призыв «Освободи Михаила Саакашвили».
Второй ролик практически идентичен по содержанию. В частности, после заявлений членов правительства и депутатов Грузинской мечты о голодовке Михаила Саакашвили также звучит слово «Убивает». В конце ролика слышен призыв «Скажи убийцам нет», «Свободу Мише».
Что касается третьего видео, это рекламный ролик протестного содержания, подготовленный движением «Позор», в котором на фоне музыки предвыборной кампании Грузинской мечты на экране появляются фотографии нынешних и бывших членов правящей команды, которые под конец объединяются в изображение лица президента России Владимира Путина и появляется надпись «#Позор».
Ссылаясь на Закон о вещании, Национальная комиссия по коммуникациям поясняет, что вещатель обязан соблюдать закон о соответствии рекламы закону и не транслировать ее в неподходящее время в эфире, что не соблюдалось каналом «Мтавари архи». В частности, телекомпания размещала политическую рекламу в «непредвыборный период», что было «запрещено действующим законодательством». Однако комиссия не уточняет, какая статья какого закона была нарушена.
Закон о вещании: Предвыборная реклама — реклама, направленная на содействие выборам Президента Грузии, Парламента Грузии, представительного органа муниципалитета — сакребуло, исполнительного органа муниципалитета и высшего должностного лица муниципалитета — мэра;
Избирательный кодекс: Политическая/предвыборная реклама — реклама в средствах массовой информации (далее именуемых СМИ), направленная на содействие/воспрепятствование выборам избирательного субъекта, в которой показан избирательный субъект и/или его порядковый номер выборов и которая содержит признаки избирательной кампании, или призывы за или против решения вопроса, вынесенного на референдум/плебисцит.
Ответ Мтавари архи
В беседе с «Civil Georgia» юрист телекомпании «Мтавари архи» Тамта Мурадашвили назвала решение комиссии «цензурой» и сказала, что сегодня комиссия приняла «очень тяжелое» решение, что является плохим прецедентом не только для их канала, но и для СМИ в целом.
По ее словам, этим решением комиссия заявила, что она может ограничить, в том числе, свободу выражения гражданских активистов, и запретить любую тему, которая «ей не нравится и касается критики властей». «(Комиссия) может наложить штрафы, которые могут задушить СМИ, что СМИ сами умерли», — добавила Мурадашвили.
Она также подчеркнула, что комиссия не смогла указать статью, нарушение которой вменяет телекомпании, и «наконец признала, что руководствуется собственными интерпретациями».
По ее словам, установленные в отношении «Мтавари архи» санкции являются беспрецедентно крупными, цель которых — «притеснить» и «навредить» вещателю.
По словам Мурадашвили, «Мтавари архи» не будет платить «штраф имени Путина» и, несмотря на недостаток доверия, обжалует решение комиссии в Городском суде. «Мы обязаны пройти эту процедуру, чтобы обратиться в Страсбургский суд», — сказала она.
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