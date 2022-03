Бачо Ахалаия вышел из тюрьмы

Бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалаия был освобожден из тюремного заключения 1 марта после отбытия девятилетнего срока.

В беседе с журналистами после его освобождения из тюрьмы он сказал, что он не планирует становиться политиком. «Это не мое дело», — добавил Ахалаия.

«Я всю свою жизнь добросовестно служил этой стране и ничего другого не делал», — сказал он журналистам.

Бачо Ахалаия стал министром обороны после российско-грузинской войны в августе 2008 года и занимал этот пост до 2012 года, когда ненадолго перешел на пост министра внутренних дел.

В 2012 году, после смены власти, Ахалаия было предъявлено обвинение по нескольким делам.

В 2018 году суд признал Ахалаия виновным в пытках и сексуальном насилии в отношении полковника Серго Тетрадзе и приговорил его к 9 годам лишения свободы.

В 2014 году Ахалаия признали виновным по двум разным делам. Одно из них касалось эпизода с пытками, а другое – создания особых условий для осужденных по делу Гиргвлиани.

Ранее, в 2013 году, бывший министр обороны был признан виновным в злоупотреблении властью по делу о тюремном бунте 2006 года.

В злоупотреблении властью Ахалаия обвиняли еще по 4 различным делам, по которым он был оправдан судом.

Бачо Ахалаия был арестован правоохранительными органами в ноябре 2012 года.

