Оппозиция избрала председателя Сакребуло Сенаки на фоне процедурного спора

На фоне процедурного спора между правящей командой и оппозицией Единое национальное движение и партия «За Грузию» сегодня 17 голосами на должность председателя Сакребуло (муниципальное собрание) Сенаки избрали Ираклия Карчава, члена команды бывшего премьер-министра Георгия Гахария.

Сакребуло Сенаки, которое состоит из 33 членов, до сих пор не могло избрать председателя, поскольку ни Грузинская мечта, ни оппозиция не имеют большинства. После выборов местного самоуправления в 2021 году правящая партия получила 16 мест в сакребуло, оппозиционное Единое национальное движение — 13 мест, а партия Георгия Гахария «За Грузию» — 4 места.

Однако тупиковая ситуация в Сенакском сакребуло возникла после того, как в начале декабря один из депутатов от партии «За Грузию» Илья Ахалаия отказался от мандата. В итоге у оппозиции осталось в общей сложности 16 голосов, чего не хватило для избрания председателя.

Ситуация в сакребуло изменилась 9 февраля после того, как депутаты от оппозиции признали полномочия местопреемника Ахалаия Николоза Шаматава. Однако депутаты Грузинской мечты и сотрудники Аппарата сакребуло заявили, что тем самым оппозиция нарушила закон.

Грузинская мечта пояснила, что у оппозиции не было полномочий открывать заседание, поскольку из-за бойкота со стороны правящей партии на заседании не присутствовали 17 депутатов, что было необходимо для кворума.

Депутат от Грузинской мечты в Сенакском сакребуло Саба Одишария заявил на брифинге перед избранием оппозицией председателя сакребуло, что «они (депутаты от оппозиции), с грубым нарушением закона, приняли беспрецедентное решение не только для законодательства Грузии, но и для цивилизованного мира».

По словам Одишария, правящая партия обратится в районный суд Сенаки и потребует отмены любого решения, принятого в сакребуло.

В свою очередь оппозиция пояснила, что заседание 9 февраля было продолжением первого заседания от 3 декабря, на котором присутствовали 32 депутата.

По словам члена партии «За Грузию» Бердии Сичинава, с учетом того, что для признания полномочий члена сакребуло необходимо 12 голосов, оппозиция действовала в рамках закона.

Он также обвинил Грузинскую мечту в «саботаже» сакребуло тем, что члены правящей партии не посещают заседания.

В связи с процедурным противостоянием между правящей командой и оппозицией начальник Аппарата Сенакского сакребуло Вепхвиа Русия сегодня подал в отставку «в знак протеста».

«Я больше не знаю, что происходит в сакребуло», — сказал он.

На заседании 9 февраля Русия также акцентировал внимание на словесной конфронтации между членами сакребуло и сотрудниками аппарата, отметив «давление» на сотрудников аппарата со стороны членов сакребуло.

После Чхороцку, Цаленджиха, Рустави и Зугдиди, Сакребуло Сенаки стало уже пятым муниципальным собранием, где председателем избран член партии Гахария.

На данный момент Сакребуло Батуми остается является единственным муниципальным советом, где председатель местного законодательного органа не избран до сих пор.

