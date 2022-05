Заал Удумашвили покидает Национальное движение и возвращается в СМИ

Депутат Парламента от партии Единое национальное движение Заал Удумашвили заявил, что в свете последних событий вокруг СМИ он прекращает почти 5-летнюю политическую деятельность и возвращается на телевидение.

На брифинге в офисе ЕНД 29 мая Удумашвили заявил, что одна з главных линий борьбы сегодня проходит через СМИ и что «свобода слова и независимые СМИ находятся под угрозой».

«Поэтому я решил вернуться в СМИ. Я не покидаю поле боя, я останусь на линии борьбы, но я меняю место дислокации», — сказал он.

Подчеркнув, что он следует правилам и не уточняет, к какому СМИ он присоединяется, Удумашвили отметил, что скоро все станет известно и «мы встретимся в эфире».

Председатель Единого национального движения Ника Мелия поблагодарил своего бывшего товарища по команде за пятилетнее сотрудничество и сказал, что «если бы не решение Залико Удумашвили присоединиться к нам на поле боя, мне было бы трудно сказать, смогли бы ли мы баллотироваться на выборах (в самоуправление 2017 года) как партия».

По его словам, сегодня если в стране есть что защищать, это свобода слова, и «Заал Удумашвили скажет очень важное слово в процессе защиты этой свободы слова».

После 25-оетней телекарьеры Заал Удумашвили присоединился к Единому национальному движению в июне 2017 года и боролся от имени партии на выборах в органы местного самоуправления за пост мэра столицы.

«(Я иду в политику, чтобы) «на выборах мэра Тбилиси одержать победу над коррумпированным и антидемократическим режимом (бывшего премьер-министра Бидзины) Иванишвили», — сказал Залико Удумашвили, который тогда был заместителем генерального директора телеканала «Рустави 2».

На выборах в органы самоуправления 22 октября 2017 года Заал Удумашвили получил всего 16,59% (66 259 голосов) голосов и занял третье место. Второе место (17,48%) занял лидер партии Граждане Алеко Элисашвили, баллотировавшийся в то время, как независимый кандидат, а мэром Тбилиси стал действующий мэр Каха Каладзе с 51,09% голосов.

Удумашвили был избран в законодательный орган по пропорциональному списку Национального движения по итогам парламентских выборов 2020 года, где он занимал 9-е место.

Он баллотировался в мэры города Мцхета от имени Единого национального движения на местных выборах в октябре 2021 года, но получил только 35,41% голосов и проиграл в первом туре кандидату Грузинской мечты Дмитрию Зурабишвили. Последнего поддержали 55,27% избирателей.

С уходом Удумашвили из Парламента у фракции ЕНД останется меньше на одного депутата — всего 29 депутатов. ЕНД закрыло свой партийный пропорциональный список в ЦИК и заменить Удумашвили другим депутатом не получится.

