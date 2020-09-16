НБГ оставил ставку рефинансирования на уровне 8%
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии на заседании 16 сентября принял решение оставить ставку рефинансирования без изменения на уровне 8%.
Сохранение ставки на существующем уровне Комитет по денежно-кредитной политике объяснил тем, что динамика цен в последние месяцы соответствует прогнозам НБГ, а годовая инфляция продолжает снижаться и в августе составила 4,8%.
НБГ заявил, что тенденция к снижению годовой инфляции сохранится и в первой половине 2021 года она упадет ниже целевого уровня.
По заявлению банка, совокупный спрос по-прежнему остается слабым, в основном из-за внешних факторов, поскольку в августе было годовое снижение на 96 процентов. В августе спрос на экспорт упал на 7 процентов по сравнению аналогичным периодом предыдущего года; В то же время импорт упал на 19 процентов в ежегодном исчислении.
По заявлению Национального банка Грузии, он будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен.
Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 28 октября 2020 года.
По теме:
- НБГ снизил ставку рефинансирования до 8,25%
- НБГ снизил ставку рефинансирования до 8,5%
- НБГ оставил ставку рефинансирования на уровне 9%
- Нацбанк оставил ставку рефинансирования без изменений
- НБГ повысил ставку рефинансирования до 9%
- НБГ повысил ставку рефинансирования до 8,5%
- НБГ повысил ставку рефинансирования до 7,5%
- После интервенции со стороны НБГ, лари немного укрепился
- Грузинская национальная валюта лари достигла исторического минимума по отношению к доллару США
- НБГ оставил ставку рефинансирования на уровне 6,5%
- НБГ снизил ставку рефинансирования до 6,75%
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)