Служба статистики: Годовая инфляция в августе составила 4,8%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 сентября, годовая инфляция в августе составила 4,8%, а по сравнению с предыдущим месяцем, уровень инфляции составил -0,02%.

По информации Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: цены в группе продуктов питания и безалкогольных напитков выросли на 9,2%, в группе алкогольных напитков и табака — на 8,9%. Подорожали как табачные изделия (13,4%), так и алкогольные напитки (5,2%).

Основное влияние на месячный уровень инфляции оказало изменение цен в следующих группах: цены в группе продуктов питания и безалкогольных напитков снизились на 0,5%, а в группе транспорта выросли на 1,1%.

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