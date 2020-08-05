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НБГ снизил ставку рефинансирования до 8%

05/08/2020 - 13:33
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Согласно решению Комитета по монетарной политике Национального банка Грузии от 5 августа, ставка рефинансирования была снижена на 0,25 процентных пунктов до 8%.

По информации НБГ, годовой уровень инфляции в июле составил 5,7%, тогда как на месячном уровне цены снизились на 0,5%.

Согласно прогнозу НБГ, в течение года при прочих равных условиях уровень инфляции продолжит снижаться и упадет ниже целевого уровня в первой половине 2021 года.

По прогнозу НБГ, экономика страны сократится на 5% в 2020 году, что также повлияет на прогноз инфляции в сторону снижения. По предварительным данным, доходы от туризма в июне упали на 97% в годовом исчислении. В июне экспорт также сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовой импорт также сократился на 22%.

«Национальный банк будет отслеживать текущие экономические процессы и финансовые рынки в будущем и использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен», — заявляют в НБГ.

Следующее заседание Комитета по монетарной политике НБГ состоится 16 сентября 2020 года.

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