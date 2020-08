Заявление МИД Грузии по случаю 12-й годовщины августовской войны

МИД Грузии в своем заявлении от 7 августа в связи с российско-грузинской войной в августе 2008 года поясняет, что широкомасштабная военная агрессия России против Грузии была «грубым нарушением фундаментальных норм и принципов международного права».

В МИД подчеркнули, что эти действия России «нанесли серьезный ущерб международной системе, основанной на правилах, и создали угрозу безопасности всей Европы».

Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию прекратить «незаконные и провокационные» действия против Грузии, «выполнить свои обязательства перед Европейским Союзом по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести войска с территории Грузии и изменить незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий».

По заявлению МИД Грузии, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства по Соглашению о прекращении огня, Россия «еще больше усиливает незаконную милитаризацию оккупированных регионов Грузии и предпринимает шаги к их фактической аннексии».

Министерство иностранных дел выражает обеспокоенность в связи с возведением колючих заграждений и искусственных барьеров вдоль линии оккупации, что «приняло повседневный характер» и сопровождается «незаконными арестами и похищениями» местных жителей.

МИД Грузии подверг критике Российскую Федерацию за «провокационные действия» и активное использование «инструментов гибридной войны» против Грузии на фоне пандемии Ковид-19. В заявлении также говорится, что «объектом дезинформационных атак» со стороны Москвы «наряду с лабораторией здравоохранения Грузии им. Лугара стала также Миссия наблюдателей Евросоюза».

Согласно тому же заявлению, на фоне призыва генерального секретаря ООН о прекращении огня, «оккупационные силы не постеснялись ранить местного мирного жителя — Зазу Гахеладзе, который по сей день находится в незаконном заключении (в Цхинвали)».

МИД также акцентирует внимание на «грубое нарушение» фундаментальных прав человека в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, и заявляет, что «этническая дискриминация и нарушение права сотен тысяч вынужденно перемещенных лиц и беженцев на возвращение домой по-прежнему остаются тяжелым гуманитарным грузом незаконной оккупации России».

В этом контексте МИД указывает на факты посягательства на жизнь Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили, и поясняет, что «поощрение безнаказанности» по таким делам «еще больше увеличивает угрозу насилия на этнической почве».

Министерство иностранных дел также заявляет, что, несмотря на самые острые вызовы безопасности и гуманитарные проблемы, разумным выбором правительства и народа Грузии является мир и устойчивое развитие страны. Ведомство также добавляет, что Грузия выступает за разрешение конфликтов мирными, дипломатическими путями с использованием правовых рычагов.

Министерство иностранных дел Грузии призывает международное сообщество «приложить консолидированные усилия для деоккупации территорий Грузии и возвращения ВПЛ и беженцев в свои дома».

