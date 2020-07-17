МИД Великобритании: усиление российского вмешательства в Абхазию и Цхинвали ухудшает ситуацию с правами человека
Министерство иностранных дел Великобритании в своем ежегодном докладе по правам человека заявило, что «усиление вмешательства России в оккупированную Абхазию и Цхинвальский регион привело к резкому ухудшению ситуации с правами человека».
В докладе о правах человека и демократии за 2019 г., опубликованном 16 июля, говорится, что «закрытие большинства пунктов пересечения вдоль административной границы привело к усилению напряженности и частым арестам, а также к серьезным ограничениям свободы передвижения, что негативно влияет на условия жизни, доступе к образованию и здравоохранению».
Согласно докладу, «дискриминация в отношении этнических грузин и запугивание представителей гражданского общества продолжаются» в обоих регионах.
В документе также отмечается, что Великобритания поддержала резолюции Грузии по беженцам в Генеральной Ассамблее ООН и Совете по правам человека ООН.
Ежегодный оклад охватывает деятельность МИД Великобритании и его дипломатической сети в 2019 году по направлению «защиты прав человека и демократии в масштабах всего мира».
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