МИД Великобритании: усиление российского вмешательства в Абхазию и Цхинвали ухудшает ситуацию с правами человека

Министерство иностранных дел Великобритании в своем ежегодном докладе по правам человека заявило, что «усиление вмешательства России в оккупированную Абхазию и Цхинвальский регион привело к резкому ухудшению ситуации с правами человека».

В докладе о правах человека и демократии за 2019 г., опубликованном 16 июля, говорится, что «закрытие большинства пунктов пересечения вдоль административной границы привело к усилению напряженности и частым арестам, а также к серьезным ограничениям свободы передвижения, что негативно влияет на условия жизни, доступе к образованию и здравоохранению».

Согласно докладу, «дискриминация в отношении этнических грузин и запугивание представителей гражданского общества продолжаются» в обоих регионах.

В документе также отмечается, что Великобритания поддержала резолюции Грузии по беженцам в Генеральной Ассамблее ООН и Совете по правам человека ООН.

Ежегодный оклад охватывает деятельность МИД Великобритании и его дипломатической сети в 2019 году по направлению «защиты прав человека и демократии в масштабах всего мира».

