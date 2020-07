Доклад Госдепа: Россия использует конфликты в Абхазии и Цхинвали, чтобы усложнить стремление Грузии в ЕС и НАТО

Американский журнал Foreign Policy сообщил 17 июля, что ознакомился с представленным в Конгресс годовым докладом Государственного департамента США, в котором говорится, что «Россия продолжает использовать конфликты в Абхазии и Южной Осетии для подрыва независимости и стабильности Грузии, ограничения привлекательности страны в качестве потенциального экономического партнера и усложнения ее стремлений в ЕС и НАТО».

По сообщениям, в «сенситивном, но не секретном» документе, который был представлен Конгрессу США в мае, отмечается, что «Россия не выполнила свои обязательства по Соглашению о прекращении огня 2008 года и не вывела свои вооруженные силы на доконфликтные позиции; Кроме того, Россия не полностью выполнила свое обязательство по обеспечению свободного доступа гуманитарным организациям на оккупированных территориях».

«На протяжении почти всего прошлого года Россия поддерживала решение оккупированных регионов о физическом дистанцировании от остальной Грузии, продолжая возведение заграждений и сторожевых башен вдоль т.н. границ, чтобы «дестабилизировать ситуацию и отделить Абхазию и Южную Осетию от остальной Грузии», что ограничило передвижение на остальную часть страны, — заявил Госдепартамент», — сообщает Foreign Policy.

По информации американского журнала, Госдепартамент США также отметил, что новые ограничения, установленные для иностранных гостей в Абхазии, не позволяют представителям США посещать регион, а также ограничивают доступ гуманитарных организаций туда.

«Международные гуманитарные организации предупредили, что такая политика может привести к сокращению помощи Абхазии, поскольку международные субъекты теряют доступ к управлению и контролю своих программ», — говорится в заявлении Государственного департамента.

Президент Трамп и американо-российские отношения

Foreign Policy отмечает, что «хотя Россия давно стремится дистанцировать Грузию от Европейского содружества, проблема возникла на том фоне, когда в отношении президента США Дональда Трампа возникают все больше вопросов со стороны Конгресса и союзников по НАТО о том, почему он не осудил агрессию России; Кроме того, по данным разведки, Россия поощряет боевиков Талибана, чтобы вывести войска США из Афганистана».

«Некоторые на Капитолийском холме обеспокоены тем, что Россия может нанести больше вреда внешней политике в преддверии ноябрьских выборов в США без более жесткой линии со стороны Вашингтона», — отмечает Foreign Policy.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)