Сопредседатели МПРИ о запланированном возобновлении встреч в Эргнети

Сопредседатели встреч в Эргнети в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ), глава Миссии наблюдателей ЕС в Грузии Марек Щигель и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Рудольф Михалка 21 июля опубликовали совместное заявление, согласно которому, они приступили к подготовке 96-й встречи в Эргнети в рамках МПРИ, которая пройдет 30 июля.

Встречи в Эргнети были приостановлены с августа прошлого года после того, как на предыдущей встрече представители оккупированного Цхинвали выдвинули ультиматум Тбилиси в связи с упразднением нового поста грузинской полиции и покинули встречу.

Марек Щигель и Рудольф Михалка заявили, что в течение последних недель они провели интенсивные консультации, «чтобы найти возможность возобновления встреч в формате Механизма предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети».

Подчеркнув «важность диалога для снижения напряженности и предотвращения инцидентов вдоль административной пограничной линии Южной Осетии», сопредседатели отметили, что они приветствуют недавние заявления участников о том, что они хотят возобновить диалог в этом формате.

Они также отмечают активное использование участниками горячей линии, управляемой Миссией наблюдателей ЕС.

События вдоль линии оккупации Цхинвали

Заявление сопредседателей МПРИ было опубликовано на фоне растущей напряженности на линии оккупации Цхинвали.

Служба государственной безопасности Грузии сообщила «Civil.ge» 20 июля, что «власти» оккупированного Цхинвали начали уголовное преследование против двух задержанных граждан Грузии — Зазы Гахеладзе и Хвичи Мгебришвили.

«КГБ» оккупированного Цхинвальского района заявил 16 июля, что гражданин Грузии, арестованный 3 июля за нарушение «государственной границы», пытался проникнуть в регион, чтобы собрать летучих мышей для Лаборатории Лугара. Озвученные цхинвальскими властями обвинения в Тбилиси назвали «надуманными» и «поставленной провокацией».

Днем ранее, 15 июля МИД России «с озабоченностью» отметил в своем заявлении «участившиеся в последнее время инциденты с незаконным пересечением российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии». Москва заявила, что эти инциденты носят провокационный характер.

11 июля российские оккупационные силы у линии оккупации сначала ранили, а потом задержали еще одного гражданина Грузии, Зазу Гахеладзе по обвинению в «незаконном пересечении границы с Южной Осетией». «Прокуратура» оккупированного Цхинвали заявила, что Гахеладзе применил огнестрельное оружие и произвел не менее пяти выстрелов в одного из «пограничников». Цхинвали заявил 18 июля, что задержанный Гахеладзе был помещен в карантин.

Служба государственной безопасности Грузии осудила ранение и арест Гахеладзе, назвав это «опасным прецедентом», а МИД Грузии обвинил Россию в провокациях и грубых нарушениях прав местных жителей.

Семья Гахеладзе рассказала грузинским СМИ, что оккупационные силы задержали его вглубь контролируемой Тбилиси территории в 150 метрах от линии оккупации, у крепости Схвило, где он собирал грибы.

Цхинвали также подверг критике заявление МНЕС относительно задержания Гахеладзе, отметив, что МНЕС была единственной, кто сделал предвзятые заявления в пользу Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)