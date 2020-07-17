Постоянный совет ОБСЕ осудил ранения и задержание гражданина Грузии оккупационными силами

Посол Грузии в Австрии Кетеван Цихелашвили, которая также является представителем страны в международных организациях, базирующихся в Вене, во время своего выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ 17 июля осудила ранение и последующее незаконное задержание гражданина Грузии Зазы Гахеладзе у линии оккупации Цхинвальского региона.

Посол Грузии отметила, что подобные провокации способствуют эскалации и дестабилизации ситуации на местах. Цихелашвили, которая ранее занимала должность государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства, заявила, что, к сожалению, задержание Гахеладзе не является исключением.

«В течение многих лет местных жителей незаконно задерживали у линии оккупации, грубо нарушая их фундаментальные права и свободы», — сказала она. Цихелашвили также проинформировала совет об аресте еще двух граждан Грузии, Геннадия Бестаева и Хвичи Мгебришвили.

По ее словам, несмотря на пандемию коронавируса, Россия продолжает предпринимать «деструктивные действия» путем т.н. «бордеризации» и возведения незаконных искусственных заграждений в 14 селах дополнительно.

Говоря о гуманитарных вызовах, Цихелашвили сказала, что в результате закрытия т.н. пунктов пересечения и ограничения перемещения за последние месяцы погибли 15 человек, поскольку им было отказано или они были ограничены в доступе к критически важным медицинским услугам.

Заявление США

Исполняющий обязанности постоянного советника США при Постоянном совете Лейн Дарнелл Бал заявил в своем выступлении на заседании совета, что Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» сообщениями о том, что российские оккупационные силы ранили и задержали гражданина Грузии 11 июля.

«Мы категорически осуждаем ранение и последующее задержание гражданина Грузии, и требуем его немедленного освобождения», — заявил он, добавив, что США «вновь призывают Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года и вывести свои вооруженные силы на доконфликтные позиции, а также выполнить свое обязательство и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи».

The United States is deeply concerned over reports this week that Russian-led security forces shot, wounded, and detained a Georgian citizen on July 11 along the administrative boundary line of the Russian-occupied Georgian territory of South Ossetia. https://t.co/vcs8tay9zo pic.twitter.com/IzvEsTvk1V — U.S. Mission to OSCE (@usosce) July 17, 2020

Исполняющий обязанности политического советника также добавил, что Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ.

По его словам, важно, чтобы Россия прекратила дестабилизирующие действия и отказалась от оккупации Цхинвальского региона и Абхазии.

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