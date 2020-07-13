Колючая проволока около Цхинвальского региона/Южной Осетии. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge / Civil.ge
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Посольство США осуждает «провокационные действия» со стороны «управляемых Россией сил»

13/07/2020 - 13:20
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Посольство США в Грузии «встревожено и выражает глубокую обеспокоенность» в связи с произошедшим 11 июля инцидентом, когда гражданин Грузии был ранен и задержан «силами безопасности, которые управляются Россией». Инцидент произошел у крепости Схвило Каспского муниципалитета, вблизи с линией оккупации.

«Мы осуждаем факт стрельбы и задержания, что является еще одним проявлением провокационных действий, направленных на обострение ситуации, со стороны сил безопасности, управляемых Россией», — говорится в заявлении посольства от 12 июля.

«Такой опасный и неоправданный инцидент не произошел бы, если бы Россия выполнила свои обязательства по Соглашению о прекращении огня 2008 года, включая вывод вооруженных сил на доконфликтные позиции и обеспечила бы беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи», — отмечает дипломатическая миссия.

Призывая к «немедленному» освобождению гражданина Грузии, посольство заявляет, что «поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Грузии непоколебима».

«Важно, особенно для безопасности населения, чтобы Россия прекратила направленные на дестабилизацию действия, выполнила свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года и прекратила оккупацию территории Грузии», — говорится в заявлении посольства.

Служба государственной безопасности Грузии сообщила 11 июля, что на прилегающей к крепости Схвило, в Каспском муниципалитете, вблизи с линией оккупации Цхинвальского региона российские оккупационные силы ранили и незаконно задержали гражданина Грузии, проживающего в селе Квемо Чала того же муниципалитета.

МИД Грузии осудил произошедшее и призвал международное содружество «дать строгую оценку незаконным действиям оккупационных сил и принять немедленные меры для предотвращения провокаций против грузинского государства».

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