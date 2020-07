Бибилов выступает за присоединение оккупированного Цхинвальского региона к России

Анатолий Бибилов, «президент» оккупированного Цхинвальского региона, заявил информационному агентству «Рес», что он поддерживает предложение российской политической партии «За правду» о присоединении Цхинвальского региона к Российской Федерации.

«Мы осетины тоже патриоты России, так как всегда считали ее своей исторической родиной», — заявил Бибилов в интервью, которое было опубликовано 14 июля, добавив, что он «двумя руками «ЗА» вхождение в состав России, и как президент, и как осетин».

В ответ на критику со стороны лидеров оккупированной Абхазии на то же предложение Бибилов заявил: «У каждой республики свой путь дальнейшего развития и свой выбор, я же имею право говорить от имени своего народа».

«Стремление югоосетинского народа всегда было направлено на вхождение в состав России и на объединение народа Осетии. Кроме того, именно за вхождение в состав России, как основу моей платформы и голосовал югоосетинский народ на последних выборах главы государства», — сказал он.

Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона 26 августа 2008 года, спустя две недели после российско-грузинской войны. На сегодняшний день независимость двух оккупированных регионов признали Сирия, Венесуэла, Науру и Никарагуа. Тбилиси и большая часть международного содружества считают оба региона неотъемлемой частью Грузии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)