МИД осуждает ранение и задержание гражданина Грузии оккупационными силами

Министерство иностранных дел Грузии «категорически осуждает» факт ранения и незаконного задержания гражданина Грузии российскими оккупационными силами.

В опубликованном 11 июля заявлении МИД Грузии называет «очередной опасной провокацией» произошедший недалеко от крепости Схвило в Каспском муниципалитете инцидент, который, по заявлению министерства, «ставит своей целью обострение обстановки и дестабилизацию на месте во время пандемии коронавируса».

«Открытие огня оккупационными силами по направлению местного мирного населения является еще очередным примером грубого нарушения Российской Федерацией Соглашения о прекращении огня, подписанного 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского союза, а также полное игнорирование призыва генерального секретаря ООН о прекращении огня в глобальных масштабах в условиях пандемии коронавируса», — говорится в заявлении министерства.

Согласно МИДу, «такая провокация со стороны российских оккупационных сил, которые незаконно расположены в центре территории Грузии и грубо нарушают основные права и свободы местного населения, в очередной раз подтверждает необходимость создания международных механизмов безопасности на оккупированных территориях».

Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию обеспечить неограниченный доступ гуманитарным и международным правозащитным организациям на оккупированных территориях и без условий приступить к выполнению Соглашения о прекращении огня, подписанного при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года.

МИД также призывает международное содружество «дать строгую оценку незаконным действиям оккупационных сил и принять немедленные меры для предотвращения провокаций против грузинского государства».

