МИД России озабочен «незаконным пересечением границы» со стороны Грузии

МИД России «с озабоченностью» отметил в своем заявлении 15 июля «участившиеся в последнее время инциденты с незаконным пересечением российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии».

Москва заявляет, что инциденты носят «провокационный характер», поскольку задержанные лица были одеты в камуфляжную одежду и имели огнестрельное оружие. Однако, судя по описанию, они были вооружены охотничьими ружьями. Несмотря на «провокационный» характер, Москва заявила, что она желала решить вопрос неполитизированным путем. Она обвинила Тбилиси в организации политического шоу и перенесении ответственности на других.

Российский МИД призвал власти Грузии «положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией, включая региональные Механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и неформальный переговорный канал Г.Б.Карасин – З.И.Абашидзе».

Заявление касалось инцидентов, которые имели место 6 июня и 11 июля возле оккупационных линий в Абхазии и Цхинвальского региона. В связи с инцидентом, произошедшим 11 июля, когда гражданин Грузии был ранен и задержан возле оккупационной линии Цхинвальского региона, МИД России заявил, что указанный человек вошел вглубь территории Цхинвальского региона на 300 метров и около 10 раз выстрелил в российских пограничников из своего полуавтоматического оружия, когда пытался бежать. Российский МИД также сообщил, что 13 июня 24-летний гражданин Грузии в камуфляжной одежде был вооружен охотничьим карабином «Вепрь» и 28 патронами и был задержан российскими пограничниками на территории республики Дагестан на расстоянии 600 м от линии государственной границы. МИД России также отметил, что 9 июля еще один гражданин Грузии был задержан в республике Дагестан, в 9 километрах от границы.

«Ожидаем от грузинских властей более энергичной разъяснительной работы с собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы», — говорится в заявлении российского МИДа.

Москва также подвергла критике «провокационные комментарии Госдепартамента и Посольства США в Тбилиси, которые в уже ставшей традиционной для американцев манере, не разобравшись в сути происходящего, выгораживают своих грузинских подопечных и возлагают всю вину на Москву и Цхинвал». Это, по мнению официальной Москвы, подрывает позицию Вашингтона, как беспристрастного участника Женевских международных дискуссий.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)