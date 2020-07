Коалиция «За адвокацию СМИ»: попытки наказать СМИ со стороны государства недопустимы

Коалиция «За адвокацию СМИ», которая объединяет более десятка местных НПО, называет угрозой цензуры расследование, начатое Службой государственной безопасности по статье саботажа в связи со сюжетом, вышедшим в эфир телекомпании «Мтавари архи» и считает недопустимым «попытку наказать» и «взять под контроль СМИ со стороны государства».

«Существующая реальность тревожна для свободы СМИ, и крайне важно своевременно исправлять допущенные ошибки», — говорится в заявлении коалиции от 3 июля.

По заявлению организаций-членов коалиции, «государство обязано уважать фундаментальные принципы свободы СМИ и при необходимости коррекции профессиональных проступков журналистов использовать механизм саморегулирования СМИ».

Коалиция призывает правительство издать директиву по защите свободы и безопасности СМИ. Правозащитники предлагают «своевременно приостановить» процессы, начатые против свободы СМИ, и для исследования профессиональной точности подробностей освещения в СМИ, вместо следственного органа, подключить «Хартию журналистской этики Грузии» или механизм саморегулирования телекомпании «Мтавари архи».

Еще три организации, в том числе, «Демократическая инициатива Грузии» (GDI), «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) и «Центр по правам человека» (HRC) своим совместным заявлением 3 июля призвали власти воздерживаться от вмешательства в независимость критических СМИ и отказаться от использования уголовных репрессий против свободы выражения.

НПО «Международная прозрачность – Грузия» (Transparency International Georgia (TIG)) считает нарушением международных стандартов «грубым вмешательством» в редакционную независимость СМИ перенесение вопроса в уголовный разрез в случае возможного нарушения профессиональных стандартов со стороны СМИ.

Служба государственной безопасности в рамках расследования, начатого по статье саботажа, расследует сюжет, вышедший в эфире телекомпании «Мтавари архи», согласно которому, в Марнеульском муниципалитете медперсонал и представители власти предлагали членам семей лиц, умерших от различных болезней, определенную сумму за то, чтобы причиной смерти записать коронавирус.

По утверждению СГБ, телеканал намеренно неверно перевел интервью местных жителей, полученное на азербайджанском языке, которые, должны были вызвать справедливый протест со стороны населения, что помешало бы нормальному функционированию государственных учреждений и организаций.

В рамках расследования СГБ обратилась к суду за разрешением, чтобы запросить от телекомпании полный и неотредактированный материал. Суд первой инстанции удовлетворил эту просьбу ведомства.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)