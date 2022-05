Государственный аудит выявил возможные признаки коррупции в органах местного самоуправления Кутаиси

Согласно докладу, опубликованному Службой государственного аудита, проверка соответствия деятельности Мэрии Кутаисского муниципалитета в 2019-2020 годах выявила недостатки в управлении финансовыми ресурсами, недостатки в управлении муниципальным транспортом, нецелевое использование бюджетных средств и другие недостатки.

46-страничный документ, который был опубликован Службой аудита в апреле, оценивает исполнение муниципального бюджета Кутаиси, который охватывает Сакребуло, Мэрию и органы местного самоуправления.

Выступая перед журналистами в Кутаиси 30 апреля в рамках региональной поездки, премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, что все возможные преступления, перечисленные в докладе аудита, будут должным образом рассмотрены.

«Если приведенная вами информация соответствует действительности, я ее еще не видел, но обязательно спрошу, ни одно из этих обвинений, проблем и вопросов не останутся без ответа. На каждый такой факт будет очень жесткая реакция. Я обещаю это», — сказал премьер-министр.

Мэрия Кутаисского муниципалитета пока не дала никаких пояснений по аудиторскому заключению.

В комментарии интернет-изданию «Кутаиси Пост» 12 апреля Мэрия Кутаиси отметила, что у нее «есть свои ответы, и когда мы окончательно согласуем, тогда мы сделаем соответствующий комментарий».

Заключение аудита

В результате аудиторской проверки было установлено, что Кутаисский муниципалитет не смог должным образом спланировать и реализовать параметры «роста нефинансовых активов», в связи с чем исполнение данной статьи бюджета в 2019 и 2020 годах снизилось на 7,1% и 31,9%. В результате он не смог начать или завершить работы по дорожной инфраструктуре, ремонту фасадов и дворов многоквартирных домов, детских садов, инфраструктуры водоснабжения.

Кроме того, в докладе говорится о недостатках в управлении инфраструктурными проектами в Мэрии Кутаиси. В документе указано, что из-за недостатков системы контроля качества выполняемых работ установленное качество работ не достигнуто при реализации проектов на сумму 1,98 млн лари.

Согласно докладу, в 2019 году при закупке новых автобусов на сумму 22,7 млн ​​лари по кредитному договору с Фондом муниципального развития Мэрия «не воспользовалась правами, предоставленными контрактом, и не потребовала от поставщика соблюдения соответствия качества автобусов с условиями договора».

В числе других нарушений в докладе также перечислено использование предоставленного мэрии горючего в личных целях, увеличение стоимости ресторанных услуг и наличие на 125 транспортных средств больше, чем необходимо персоналу.

Аудит также установил, что Мэрия Кутаиси без надлежащего обоснования предоставила работникам муниципалитета социальную помощь на сумму почти 360 тысяч лари. Кроме того, оказывается помощь выдана также высокооплачиваемым чиновникам Мэрии и Сакребуло, которые, «согласно имущественной декларации, имеют приличный доход».

Договоры о государственных закупках

В заключении аудита говорится, что после того, как Мэрия Кутаиси приобрела на рынке по высокой цене социальное жилье, часть которого была непригодной для жилья и некачественной, она начала судебный спор со строительной компанией.

В ходе продолжавшегося спора в 2019-2020 годах Мэрия потребовала от компании возврата 1,6 млн лари, поскольку она не выполнила свои обязательства по договору о закупках.

Согласно докладу, тем не менее, в 2021 году стороны подписали документ сделки, на основании которого Мэрия выплатила строительной компании 120 000 лари, а поставщик, в свою очередь, завершил процесс передачи жилья Мэрии.

Кроме того, за отчетный период Мэрия закупила товаров на сумму 128,8 тыс. лари у поставщика, которым является предприятие, аффилированное с заместителем мэра. Заместитель в то же время был председателем Тендерной комиссии.

Рекомендации

В аудиторском заключении подчеркивается, что для обеспечения рационального управления финансовыми ресурсами Мэрия Кутаиси должна использовать бюджетные ассигнования для достижения целей программ, запланированных в бюджете соответствующего года, и ожидаемых результатов.

Служба государственного аудита рекомендует местным властям принимать необходимые меры для предотвращения конфликта интересов при заключении договоров о государственных закупках.

В аудиторском заключении также указано, что условные аукционы используются для снижения конкуренции и продажи имущества по более низкой цене, чем на рынке, тем самым нарушая требования действующего законодательства.

В докладе подчеркивается, что муниципалитет не отреагировал должным образом и неоднократно допускал некоторые нарушения, которые были выявлены в ходе проверки деятельности за 2015-2016 годы.

