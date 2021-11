«Международная прозрачность» критикует законопроект об увеличении числа должностных лиц Сакребуло

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» выразила озабоченность по поводу проекта поправок, которые предусматривают увеличение числа должностных лиц в сакребуло, в частности, заместителей председателя сакребуло и заместителей председателя фракций.

Поправки, которые были приняты Парламентом в первом чтении 16 ноября, предусматривают увеличение числа заместителей председателя до трех во всех муниципалитетах. В настоящее время в муниципалитетах с числом избирателей более 100 000 председатель сакребуло может иметь двух заместителей, в то время как в более мелких муниципалитетах может быть только один заместитель. В Тбилиси это количество не уточнено. Всего в 64 сакребуло по стране (за исключением оккупированных территорий) 73 заместителя председателя сакребуло. В случае принятия законодательной инициативы их количество увеличится до 195.

В НПО заявили, что с планируемым повышением заработной платы в муниципалитетах с 2022 года новые назначения, а также расходы на топливо, телефонную коммуникацию, командировки и другие затраты «станут еще более тяжелым бременем для местных ограниченных бюджетных ресурсов».

По заявлению организации, цель изменений — обеспечить должностями активных членов правящей партии, избранных в сакребуло, и финансировать их за счет государственных средств.

«Это еще больше ухудшит качество местной демократии и политической конкуренции в регионах страны, особенно когда правящая партия уже имеет гораздо больше ресурсов, чем оппозиция», — заявила «Международная прозрачность – Грузия».

Основываясь на собственном исследовании, организация отметила, что «существует минимальная гарантия» того, что введение новой должности поможет повысить эффективность контроля за деятельностью сакребуло или органов исполнительной власти.

Кроме того, согласно поправкам, председатель фракции сакребуло, которая в настоящее время имеет одного заместителя, будет иметь право иметь одного дополнительного заместителя на каждые 5 членов фракции. Также члены сакребуло, избранные от имени одной политической партии, не имеют права образовывать более одной фракции.

В организации также отметили, что заместители председателя фракции являются должностными лицами и получают соответствующую зарплату, но больше не заполняют имущественную декларацию, что еще больше затрудняет выявление и предотвращение случаев конфликта интересов.

