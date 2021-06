Оппозиция подумывает выдвинуть единого кандидата на выборах мэра Тбилиси

В преддверии местных выборов, запланированных на октябрь 2021 года, которые также должны определить судьбу досрочных парламентских выборов, лидеры оппозиции рассматривают возможность выдвижения единого кандидата на пост мэра Тбилиси, хотя консенсус пока не достигнут.

Председатель Единого национального движения Ника Мелия заявил 31 мая, что приоритетом для оппозиции должно быть достижение единой позиции на выборах мэра Тбилиси, «кампания, рассчитанная на победу, и чтобы оппозиция не поедала друг друга», так как тем самым «прольем воду только на мельницу» правящей партии». На вопрос, намерен ли он баллотироваться на пост мэра, Мелия сказал, что еще не обсуждал этот вопрос со своими коллегами из оппозиции.

Лидер партии «Лело за Грузию» депутат Мамука Хазарадзе заявил, что лучшим кандидатом от оппозиции для победы над кандидатом Грузинской мечты была бы аполитичная фигура. По его словам, таким кандидатом может быть глава крупной компании или успешный грузин, работающий за рубежом. По его словам, беспартийный кандидат стал бы работать над реализацией предвыборной программы, совместно разработанной оппозиционными силами.

Лидер партии – «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе заявил, что это «довольно интересная инициатива и заслуживает хотя бы обсуждения». Джапаридзе также отметил, что его однопартийцы считают, что у их партии должна быть своя кампания, хотя решение еще не принято.

Ана Долидзе, которая недавно основала политическую партию «За народ», подвергла критике инициативу Хазарадзе, заявив, что «представитель крупного бизнеса» не может подходить на пост мэра, так как он работал только для собственной выгоды. По его словам, «аномально», что у напрямую избранного человека, такого как мэр Тбилиси, не было бы политического опыта.

Лидер Европейской Грузии Гига Бокерия заявил, что выдвижение согласованного кандидата на выборах мэра «единственный выход». «Для оппозиционных партий очень важно иметь возможность продемонстрировать гражданам, что, несмотря на разногласия, они готовы к разумным договоренностям для победы над режимом Иванишвили», – добавил Бокерия.

На данном этапе неизвестно, кто станет кандидатом в мэры Тбилиси от Грузинской мечты. Действующий мэр Каха Каладзе, избранный в 2017 году, пока ничего не говорил о своей кандидатуре.

Местные выборы в этом году также решат судьбу досрочных парламентских выборов, которых давно уже требует оппозиция. По условиям соглашения, достигнутого при посредничестве ЕС 19 апреля, если Грузинская мечта получит менее 43% пропорциональных голосов на местных выборах, в 2002 году должны состояться досрочные парламентские выборы.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)