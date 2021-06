ISFED оценивает предвыборную политическую среду

Неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) 15 июня представила документ о предвыборной среде, в котором оценивается правовая и политическая среда в стране перед началом избирательной кампании к выборам в органы местного самоуправления 2021 года.

В документе подчеркивается важность предстоящих местных выборов, поскольку они должны определить судьбу досрочных парламентских выборов 2022 года в соответствии с Соглашением от 19 апреля. «Сочетание двух качественно разных выборов сбивает с толку назначение выборов и влияет на поведение избирателей», — заявили в организации.

Подчеркнув, что Соглашение от 19 апреля «подтолкнуло процесс реформирования избирательной (системы)», организация «Справедливые выборы» отметила, что «предлагаемых изменений недостаточно для реального улучшения законодательной базы и политической среды». По заявлению организации, вопросы укомплектования Избирательной администрации, разрешения предвыборных споров и использования электронных технологий на выборах «остаются серьезной проблемой».

Согласно ISFED, принятые Парламентом во втором чтении изменения о финансировании политических партий «несоразмерны и не соответствуют международным стандартам финансирования партий».

По оценке организации, «уже объявленные» Грузинской мечтой «многомиллионные социальные и инфраструктурные проекты» воспринимаются как предвыборные (обещания) и создают (неравные) условия для субъектов, участвующих в выборах».

Согласно документу, тенденция увольнения с работы связанных с бывшим премьер-министром Георгием Гахария лиц после его отставки подтверждает, что «публичная служба в Грузии все еще далека от соблюдения стандарта беспартийности».

Отметив, что медиасреда в Грузии разнообразна, но поляризована, организация «Справедливые выборы» подчеркнула, что «вместо сбалансированных и непредвзятых фактов общественности предоставляется информация, в основном продиктованная интересами политических групп».

ISFED также напомнил об угрозах и нападениях на журналистов, которые «создают угрозу соблюдению и уважению основных принципов свободы слова и выражения».

