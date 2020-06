Фасилитаторы политического диалога приветствуют принятие конституционных поправок

Посольства США, ЕС и Германии в Грузии, которые выступали в качестве посредников в политическом диалоге между правящей Грузинской мечтой и оппозицией, опубликовали совместное заявление 29 июня, в котором поздравили Парламент Грузии с принятием конституционных поправок по избирательной реформе.

Признав, что политическим партиям Грузии потребовалось преодолеть трудности для принятия изменений, посол США Келли Деганан, посол Германии Хуберт Книрш и посол ЕС Карл Харцель заявили, что они приветствуют «тех, кто обеспечил успешное завершение этих изменений».

Фасилитаторы политического диалога отметили, что изменения направлены на усиление плюрализма в Парламенте и обеспечение более широкого представительства в законодательном органе. В то же время они выразили сожаление по поводу того, что из-за иного отношения к выполнению Соглашения от 8 марта некоторые партии не приняли участие в голосовании.

«На этот раз мы призываем все стороны принять участие в принятии и реализации рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ по избирательной реформе. Эти крайне необходимые реформы помогут создать свободную, справедливую и прозрачную избирательную среду, в которой граждане Грузии смогут свободно голосовать у избирательных урн», — говорится в совместном заявлении.

«Выполнение обязательств по Соглашению от 8 марта, которое включает урегулирование таких действий, которые могут восприниматься как ненадлежащая политизация судебной системы и избирательных процессов, по-прежнему имеет решающее значение для достижения исправной демократии и верховенства закона в стране, особенно в избирательный период», — заявили посредники.

Они также обещали продолжить «наблюдение за выполнением этих обязательств, особенно в преддверии октябрьских выборов», и добавили, что они «хотят, чтобы «все стороны уважали нашу роль и добросовестность, как посредников, вовлеченных в этот процесс».

Парламента Грузии 29 июня 117 голосами против 3 в третьем, окончательном чтении утвердил конституционные поправки, необходимые для реформы избирательной системы.

