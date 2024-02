TI Грузия: изменения в избирательном законодательстве противоречат требованиям Еврокомиссии

«Международная прозрачность – Грузия» 15 февраля опубликовала заявление относительно инициированных правящей партией изменений в Избирательный кодекс, в котором говорится, что эти изменения, принятые Парламентом во втором чтении 9 февраля, противоречат требованиям Европейской комиссии, а также рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии. Организация призывает Парламент отказаться от принятия законопроекта в его нынешнем виде и как можно скорее разработать и утвердить такие изменения, которые будут в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Кроме того, в случае принятия законопроекта в третьем чтении организация призывает президента Грузии воспользоваться правом вето.

В заявлении отмечается, что в июне 2023 года Парламент принял первый пакет поправок в Избирательный кодекс и Регламент, по которым изменения вошли в порядок избрания председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и членов комиссии по профессиональному признаку. Согласно измененной процедуре, председатель ЦИК и семь членов будут представлены председателем Парламента вместо президента.

Предыдущая процедура назначения членов ЦИК соответствовала соглашению Шарля Мишеля и требовала соглашения между парламентским большинством и оппозицией об избрании председателя и членов ЦИК.

Согласно поправкам, принятым во втором чтении, для избрания кандидата на пост председателя/члена ЦИК необходима поддержка 3/5 членов парламента (90 голосов); Но если Парламент не сможет избрать кандидата на пост председателя/члена ЦИК 90 голосами, Парламент сможет избрать его повторно большинством (76 голосов) при следующем голосовании. Для этого у Парламента будут две попытки. Если Парламенту дважды не удастся избрать кандидата с 76 голосами, в таком случае полномочия по назначению председателя/члена ЦИК передаются президенту страны. Следует отметить, что согласно законопроекту, председатель/член ЦИК будет назначаться на полный срок в 5 лет, даже если он будет избран при низком кворуме.

Согласно изменениям, упраздняется и должность заместителя председателя ЦИК, которая предназначена для представителя оппозиции. Полномочия действующего заместителя – представителя партии «Лело» Георгия Сиоридзе будут прекращены сразу после вступления в силу закона.

«Международная прозрачность – Грузия» отмечает, что единовременный кворум Парламента в 3/5 и введение президента на четвертом этапе процесса отбора кандидатов останутся «чистой формальностью» и на практике не повысят вероятность укомплектования ЦИК с многопартийного согласия. С другой стороны, «отмена предназначенной для оппозиции должности заместителя председателя ЦИК станет еще одним шагом назад, который еще больше усилит полный контроль правящей партии над комиссией».

В организации отмечают, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ по законопроекту, принятому в первом чтении, Парламент принял законопроект во втором чтении, проигнорировав эти рекомендации.

На фоне того, что законопроект противоречит 9 шагам, определенным Еврокомиссией, которые, среди прочего, требуют независимости и беспристрастности Избирательной администрации, «мы считаем, что принятие законопроекта в его нынешнем виде не будет способствовать повышению доверия избирателей к Избирательной администрации и проведению 26 октября этого года свободных, справедливых и конкурентных парламентских выборов. Кроме того, законопроект может серьезно затруднить процесс интеграции Грузии в Евросоюз», – заявляют в организации.

По заявлению организации, в совместном заключении Венецианской комиссии/БДИПЧ/ОБСЕ относительно кадрового укомплектования ЦИК были представлены следующие рекомендации:

при избрании председателя ЦИК и беспартийных кворум должен составлять, прежде всего, 2/3 членов Парламента (100 голосов), с дальнейшим антитупиковым механизмом; Кандидаты должны избираться простым или абсолютным большинством голосов только в крайнем случае, как выход из тупиковой ситуации;

интервал между голосованием следует увеличить;

полномочия по выдвижению кандидатов должны быть возвращены от спикера Парламента президенту страны;

пост заместителя председателя ЦИК, который предназначался для оппозиции, должен быть восстановлен;

срок полномочий председателя или члена ЦИК, избираемого не полным кворумом, должен быть значительно короче обычного.

