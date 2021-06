Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ опубликовали второе совместное заключение по проекту поправок к Избирательному кодексу

Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ опубликовали второе совместное заключение по обновленному проекту поправок к Избирательному кодексу, которое отмечает, что некоторые ключевые рекомендации, изложенные в первом заключении, остаются невыполненными.

Приветствуя тот факт, что председатель Центральной избирательной комиссии и беспартийные члены будут избраны большинством парламента в две трети голосов, организации обеспокоены «значительным сокращением» интервала между голосованиями с четырех до одной недели и подчеркивают, что это усложнит консенсус между правящей партией и оппозицией.

В совместном заключении повторяется предыдущая рекомендация, которая призывает к требованию более высокой квалификации у беспартийных членов ЦИК и усилению процесса отбора, отмечая, что недостаточно только увеличения требования об опыте работы от трех до пяти лет.

Что касается отборочной комиссии, которая на каждый пост представляет от двух о трех кандидатов президенту Грузии, по рекомендации Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ, поправки должны определить минимальное количество членов отборочной комиссии и обозначить процесс принятия решения комиссией.

Согласно совместному заключению, непонятно, почему предпочтение отдается тем партиям, которые получают больше государственного финансирования, в то время как более девяти партий имеют право назначать членов ЦИК. «Особенно беспокоит то, что государственное финансирование зависит не только от количества голосов или полученных мест, но и от их участия в парламентских заседаниях», — заявили Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ.

Совместное заключение в очередной раз повторяет рекомендацию о том, что избирательное законодательство должно четко определять, на каких основаниях могут быть сняты члены комиссии, представленные партией, чтобы «соблюсти срок полномочий члена комиссии».

Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ заявили, что их предыдущая рекомендация по обеспечению прозрачного и основанного на заслугах процесса назначения членов окружных и участковых комиссий остается невыполненной.

Что касается разрешения избирательных споров, в совместном заключении говорится, что право подавать жалобы в избирательные комиссии не должно быть ограничено только теми лицами, кто имеет право подавать жалобы, и «рядовые граждане не должны быть лишены права подавать жалобы».

Отметив, что частые изменения в избирательном законодательстве угрожают целостности избирательного процесса и усилиям по укреплению демократии, Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ повторили свой призыв к властям Грузии «обеспечить более всеобъемлющую и систематическую реформу избирательного законодательства», которые предотвратят частные изменения в будущем и обеспечат стабильность.

