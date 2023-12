За мнением Венецианской комиссии по избирательной реформе последовали разные реакции

Правящая партия «Грузинская мечта» подвергла критике заключение Венецианской комиссии по поправкам в Избирательный кодекс Грузии из-за недостаточной юридической аргументации. Оппозиция, в свою очередь, выразила недовольство усилиями властей и раскритиковала ее за несоответствие европейским ценностям. В ответ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выступила с заявлением, в котором опровергла обвинения оппозиции.

Заявление ЦИК

В заявлении ЦИК Грузии от 21 декабря говорится, что после публикации мнения Венецианской комиссии «началась очередная кампания по дискредитации» Избирательной администрации. По мнению ЦИК, представители различных политических партий используют заключение Венецианской комиссии для «очередной атаки на Избирательную администрацию» и «пытаются дать желаемую интерпретацию заключению комиссии».

«Вновь зашел разговор о легитимности Избирательной администрации, а в заключении нет никаких записей подобного содержания. В то же время они (оппозиция) не говорят о таком важном вопросе, упомянутом в заключении Венецианской комиссии, как необходимость четких критериев увольнения назначенных партиями членов Избирательной администрации, что должно обеспечить их реальную независимость и беспристрастность», – говорится в заявлении.

В ЦИК отмечают, что все профессиональные члены ЦИК, включая председателя, осуществляют свои полномочия в соответствии с законом и «важнейший процесс модернизации выборов успешно продолжается». По заявлению ЦИК, Избирательная администрация делает все, чтобы выборы в стране прошли в соответствии с международными стандартами, чтобы успешно внедрить в этот процесс избирательные электронные технологии.

«Хотим еще раз напомнить политическим субъектам, другим сторонам, вовлеченным в избирательный процесс, оценивать деятельность Избирательной администрации только по предпринимаемым ею действиям и не наносить ущерб избирательному процессу из-за собственной политической повестки дня, поскольку выборы – общее дело, и успешная реализация избирательного процесса – общий интерес», – заявляет ЦИК Грузии.

Ответ правящей партии на мнение Венецианской комиссии

Гиви Миканадзе, «Грузинская мечта», депутат Парламента: «Венецианская комиссия без правовой аргументации говорит, что мы должны вернуться к ситуации с избранием Избирательной администрации, как указано в Соглашении от 19 апреля. В связи с этим заключением у нас много вопросов, потому что мы подробно и аргументированно объяснили процесс. Мы им подробно объяснили, почему мы приняли решение перенести процесс отбора представителей Избирательной администрации от президента в Парламент… Внедряется новая избирательная система, которая предусматривает голосование посредством электронных устройств, и поэтому ЦИК должна иметь исправную администрацию».

Рати Ионатамишвили, «Грузинская мечта», депутат Парламента: «Мы получили такие рекомендации, где юридический анализ фактически не проведен, есть политические контексты, и такого содержания, что уже в прошлом, и полагаться на них сегодня не обеспечит прогресс, развитие и видение будущего».

Михаил Сарджвеладзе, «Грузинская мечта», депутат: «Практика показала, что возник конкретный тупик, исходя из тех правил, которые были у нас приняты. Был создан тупик, выход из которого оказался не лучшим выходом. Потому что существовавшая до изменений правовая база не могла обеспечить создание адекватных гарантий, в том числе для деятельности Центральной избирательной комиссии. Я думаю, что эти изменения представляют собой изменения, на которые мы можем положиться с этой точки зрения».

Комментарии представителей оппозиции

Леван Хабеишвили, «Единое национальное движение»: «Венецианская комиссия дала очередную оплеуху «российской партии» и прямо заявила, что председатель ЦИК, который есть сегодня, не должен быть, должен уйти в отставку, должен быть представлен президентом, должен быть избранным с высокой легитимностью, а не условно назначаться «российской партией». Это было написано Венецианской комиссией чёрным по белому».

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»: «Заключение Венецианской комиссии указывает ведь на то, что «Грузинская мечта» не хочет Евросоюза, она не хочет статуса кандидата. Вот почему она принимает такие бутафорные реформы».

