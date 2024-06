ფოტოამბავი | „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონის საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეები ქართველებს გაფიცვისკენ მოუწოდებენ

Less than a minute

მიუხედავად მმართველი პარტიის გადაწყვეტილებისა დაეძლია პრეზიდენტის ვეტო და მიეღო „უცხოელი აგენტების“ შესახებ სადავო კანონი, თბილისში აქციები კანონის წინააღმდეგ გრძელდება. 31 მაისს დემონსტრანტები რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ შეიკრიბნენ, მოგვიანებით კი მშვიდობის ხიდისკენ გაემართნენ, სადაც ბანერი გამოფინეს წარწერით „გაიფიცე საქართველო“. აქციის ორგანიზატორების თქმით, ისინი ამიერიდან ქართველებს კანონის წინააღმდეგ გაფიცვისკენ მოუწოდებენ. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ არ შეწყვეტენ პროტესტს არჩევნებამდე, რომელმაც, მათი თქმით, ქართველების ევროპული მომავალი კიდევ ერთხელ უნდა დაადასტუროს.

ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge

