Демонстранты против закона об иноагентах призывают граждан Грузии объявить забастовку. Фото Гурам Мурадов/Civil.ge
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Фотоистория | Демонстранты против закона об «иноагентах» призывают граждан Грузии к забастовке

Civil.ge Send an email 01/06/2024 - 18:57
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После того, как правящая партия преодолела президентское вето и приняла окончательно спорный закон об «иностранных агентах», в Тбилиси продолжаются демонстрации против этого закона. 31 мая участники акции протеста собрались перед зданием Парламента на проспекте Руставели, а затем прошли маршем до моста Мира, с которого спустили транспарант с надписью «Грузия бастуй!». По словам организаторов акции, отныне они будут призывать грузин к забастовке в знак протеста против закона. Демонстранты не планируют прекращать акцию протеста до предстоящих в октябре выборов, которые, по их словам, должны подтвердить европейское будущее Грузии.

Гурам Мурадов из Civil.ge запечатлел памятные моменты акции протеста:

Демонстранты против закона об иноагентах призывают граждан Грузии объявить забастовку. Фото Гурам Мурадов/Civil.ge
Демонстранты против закона об иноагентах призывают граждан Грузии объявить забастовку. Фото Гурам Мурадов/Civil.ge
Демонстранты против закона об иноагентах призывают граждан Грузии объявить забастовку. Фото Гурам Мурадов/Civil.ge
Демонстранты против закона об иноагентах призывают граждан Грузии объявить забастовку. Фото Гурам Мурадов/Civil.ge
Демонстранты против закона об иноагентах призывают граждан Грузии объявить забастовку. Фото Гурам Мурадов/Civil.ge

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

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Civil.ge Send an email 01/06/2024 - 18:57
1 1 minute read

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