За принятием законопроекта об «иноагентах» в окончательном чтении последовала международная реакция

Несмотря на масштабные протесты и острое сопротивление Запада, 14 мая Парламент Грузии принял законопроект об «иностранных агентах» 84 голосами против 30 в третьем, окончательном чтении.

«Civil Georgia» предлагает международные отклики по этому вопросу:

Роберта Мецола, президент Европарламента: «Тбилиси, мы вас слушаем! Мы видим вас! Грузины на улицах мечтают о Европе, гордо размахивая европейским флагом. Они хотят европейского будущего. Они ожидают европейских ценностей и стандартов. Европарламент поддерживает грузинский народ».

Сенатор Джим Риши, член Комитета по международным отношениям Сената США: «Сегодня, приняв закон, который нанесет большой вред гражданскому обществу, власть Грузии ясно показала, что она не заинтересована в будущем Европы. Это пощечина для 80% грузин, которые хотят вступить в Евросоюз».

Министерство иностранных дел Норвегии: «Несмотря на массовые протесты и обеспокоенность, принятие закона об «иностранных агентах» подрывает демократию Грузии, ставит под угрозу ее путь к европейской интеграции и вредит отношениям с давними друзьями и партнерами. Чтобы восстановить доверие и прогресс, закон должен быть отменен».

Робин Вагенер, координатор федерального правительства Германии по межобщинному сотрудничеству со странами Южного Кавказа и Центральной Азии и Республикой Молдова: «Принятие закона является фундаментальной ошибкой и направлено против пути Грузии в Евросоюз. Власти Грузии не только нарушили данное в прошлом году обещание не принимать закон, но и полностью проигнорировали волю абсолютного большинства грузинского народа, желающего видеть свою страну членом Евросоюза. Принятие закона остановит интеграцию Грузии в Евросоюз. Если закон вступит в силу, переговоры о вступлении не начнутся. Понятно, что закон противоречит основным европейским ценностям и практикам. Создание среды, в которой организации гражданского общества могут свободно действовать и обеспечивается свобода СМИ, является основой каждой демократической страны. Это также имеет решающее значение для успешного процесса вступления в ЕС. Мы глубоко разочарованы нынешним авторитарным и антиевропейским курсом властей Грузии. Это заставляет нас пересмотреть нашу решительную политическую и финансовую поддержку Грузии в рамках двустороннего и европейского сотрудничества. Даже целевые ограничительные меры следует рассматривать на европейском уровне. Энергия и смелость протестов против закона очень впечатляют. Это показывает твердую приверженность грузинского народа европейскому пути. Любое насилие или запугивание в отношении участников протестов совершенно недопустимо. Я призываю власть уважать волю народа и отменить закон раз и навсегда».

ООН в Грузии: «Организация Объединенных Наций в Грузии выражает обеспокоенность принятием закона «о прозрачности иностранного влияния». Принятие закона ставит под угрозу свободу выражения мнений и объединений, а также препятствует деятельности гражданского общества и СМИ, как основных столпов грузинской демократии. Помимо других угроз, этот закон может помешать предоставлению жизненно важных социальных услуг гражданским обществом. Считаем необходимым расследовать все случаи насилия и запугивания, имевшие место во время и после протестов. ООН продолжит сотрудничать со своими партнерами для поддержки равноправной и справедливой Грузии».

Мириам Лексман, депутат Европарламента: «Очень грустно видеть, что интересы Иванишвили выше интересов Грузии. Это печальный день для грузинской демократии». Она обратилась к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю Европейского Союза Жозепу Боррелю, что «пришло время, чтобы ЕС направил четкий сигнал олигарху и поддержать грузинский народ».

Анна Фотига, депутат Европарламента: «Сегодня из Грузии поступает очень плохая информация. По наущению олигарха Бидзины Иванишвили грузинская элита решила внедрить в грузинское общество закон российского образца об «иностранных агентах», явно действуя против воли большинства грузин. Принятие парламентом Грузии этого законопроекта подрывает прозападный и евроатлантический курс Грузии. Мы по-прежнему поддерживаем грузинский народ. Удачи на пути к западным структурам. Сохраняйте мужество и не теряйте надежды на то, что вы достигнете своих благородных целей».

Материал будет обновляться…

